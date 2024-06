Arsenal cherche à recruter un gardien local cet été car il souhaite conserver les quotas requis pour la saison prochaine.

Selon Initié au football, Arsenal souhaite ajouter un gardien local à ses rangs, non pas pour remplacer Aaron Ramsdale, mais pour être son troisième choix pour la saison prochaine. Les Gunners pourraient vendre quelques-unes de leurs stars locales, ce qui pourrait les laisser en deçà des quotas requis par la Premier League et la Ligue des champions.

Arsenal recherche un gardien local

La situation des gardiens de but est l’un des problèmes urgents pour Arsenal avant l’été, Mikel Arteta étant susceptible de rechercher un deuxième et un troisième choix. Arthur Okonkwo pourrait finir par partir après avoir passé les six derniers mois à Wrexham.

Aaron Ramsdale devrait quitter les Gunners après une saison tumultueuse assis sur le banc, alors qu’ils devraient recruter David Raya de manière permanente. Cela laisserait l’international anglais chercher plus de temps de jeu, ce qui signifie qu’il cherchera à s’éloigner du club.

Il n’est pas enthousiaste à l’idée de déménager à Newcastle United, et les Magpies sont désormais sur le point de recruter James Trafford comme doublure de Nick Pope. Cependant, le rapport suggère qu’Arsenal n’est pas disposé à vendre Ramsdale pour le moment, car ils pourraient le garder et vendre d’autres stars locales à la place.

Ils souhaitent conserver leur quota local pour les saisons de Ligue des champions et de Premier League de la saison prochaine et recruter un gardien de but local. Ils sont liés à Anthony Patterson de Sunderland, bien qu’il y ait des doutes quant à sa volonté de les rejoindre en tant que gardien de troisième choix, bien qu’il ne soit peut-être pas opposé au remplacement de Ramsdale.

À qui Arsenal envisage-t-il de vendre ?

Arsenal envisage de vendre certaines de ses stars locales, notamment Emile Smith-Rowe, Reiss Nelson et Eddie Nketiah. Il n’existe aucun lien crédible avec d’autres stars anglaises pour remplacer ces sorties potentielles, bien que le quota local soit un aspect important des règles.

Pendant ce temps, il sera intéressant de voir quel gardien de troisième choix Arsenal envisage de signer, car certains liens pourraient émerger dans la période à venir.