Arsenal cherche à conclure un accord de 60 millions de livres sterling pour Kai Havertz

Le milieu de terrain offensif de Chelsea, Kai Havertz, est proche d’un transfert vers son rival londonien, Arsenal.

Arsenal espère conclure un accord de 60 millions de livres sterling pour l’attaquant de Chelsea Kai Havertz, selon les informations du journal Guardian. Les Gunners, cependant, devront repousser l’intérêt du Bayern Munich pour le joueur qui devrait quitter Stamford Bridge cet été.

Chelsea a fixé un prix de 70 millions de livres sterling au joueur de 23 ans, mais les Blues sont sous pression pour vendre alors qu’ils cherchent à réduire leur énorme équipe à l’approche de la nouvelle saison. Havertz, qui a rejoint Chelsea à l’été 2020, a encore deux ans à son contrat et n’a pas l’intention de signer une prolongation de contrat. Le rapport affirme également qu’Arsenal est prêt à égaler le salaire actuel de l’Allemand d’environ 220 000 £ par semaine.

Transfert de Kai Havertz: le transfert d’Arsenal pourrait être idéal

Le journaliste de transfert fiable Fabrizio Romano a également rapporté que Havertz avait convenu de conditions personnelles avec Arsenal et souhaitait jouer pour l’équipe du nord de Londres. On pense qu’Arsenal soumettra bientôt une nouvelle offre et espère conclure l’accord après la pause internationale.

Arsenal pense qu’il doit renforcer son attaque pour la nouvelle saison et offre à Havertz la perspective de rester à Londres et un nouveau départ au club après une saison difficile à Chelsea. L’intérêt du Bayern pour le joueur pourrait compliquer l’affaire car les géants allemands sont également sur le marché à la recherche d’un attaquant.

Il sera intéressant de voir comment Havertz s’aligne à Arsenal s’il finit par changer de loyauté dans le nord de Londres. Il peut jouer soit en tant qu’attaquant solitaire à l’attaque, soit en tant que numéro 10 ou faux neuf avec ses capacités créatives. Cependant, le joueur a manqué de cohérence en Premier League et n’a pas répondu à ses attentes, marquant seulement 32 buts en 139 apparitions. Cependant, il s’est imposé comme un favori des fans après avoir marqué le vainqueur contre Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions en 2021.

Photo: IMAGO / Sven Simon