Arsenal cherche à amener Nabil Fekir du Real Betis en Premier League

Nabil Fekir est sur le radar d’Arsenal pour un déménagement estival, mais est loin du Real Betis sur une proposition de frais. Eric Verhoeven/Socrate/Getty Images

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal et le Betis se séparent sur le transfert de Fekir

Des rapports en Espagne indiquent qu’Arsenal est loin d’atteindre l’évaluation du milieu de terrain offensif français Nabil Fekir. COMME dit que le club du nord de Londres a tourné son attention vers Fekir dans sa recherche d’un milieu de terrain offensif, mais les négociations sur les honoraires ne sont pas proches des exigences du club de la Liga.

2 Liés

Malgré une campagne mitigée la saison dernière, le club espagnol considère le joueur de 27 ans comme l’un de ses meilleurs joueurs après avoir contribué à 10 buts en Liga. Et la position est que les Betis n’ont pas l’intention de vendre leur meneur de jeu à bas prix

Fekir était sur le point de rejoindre la Premier League en 2018 après l’échec d’un déménagement à Liverpool à la 11e heure. Mais si un accord doit avoir lieu cette fois, Arsenal doit être prêt à augmenter son offre initiale.

La nouvelle survient alors que l’équipe de Mikel Arteta poursuit sa recherche d’un milieu de terrain offensif après avoir récemment raté Emi Buendia, qui était lié aux Emirats avant de conclure un accord avec Aston Villa.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Calendrier de l’Euro 2020 : dates, heures et lieux des matchs

PAPIER COMMERCE

– Leeds United a identifié Borna Barisic comme cible de transfert, selon Initié au football. L’arrière gauche a joué un rôle de premier plan dans la victoire de Steven Gerrard avec les Rangers la saison dernière, commençant 43 matchs tout en marquant quatre et en aidant sept buts. Le joueur de 28 ans participe actuellement à l’Euro 2020 où il devrait débuter pour la Croatie en défense.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– Philippe Facturation pourrait revenir en Premier League avec Norwich City désireux d’un accord pour le milieu de terrain. le Miroir dit que des frais de l’ordre de 15 millions de livres sterling seront nécessaires pour débarquer le milieu de terrain danois, qui a débuté 36 fois dans la campagne de championnat de Bournemouth la saison dernière, qui a vu les Cherries ne pas espérer une promotion.

– RB Salzbourg Patson Daka continue d’attirer l’intérêt de la Premier League et Leicester City est la dernière équipe à rejoindre la course. le Miroir rapporte que les Foxes voient l’attaquant comme un remplaçant idéal pour Jamie Vardy pour un montant d’environ 17 millions de livres sterling, bien que l’intérêt de Liverpool et de Chelsea pourrait voir le club autrichien lancer une guerre d’enchères pour leur homme vedette.

– Le président de Barcelone, Joan Laporta, tient à ajouter João Cancelo, réclamations Mercato. Le rapport indique que le Barça est intéressé par un accord d’échange de joueurs, avec Ousmane Dembélé rumeur comme l’un des joueurs potentiels qui pourraient aller dans l’autre sens. Le joueur de 27 ans a rejoint Manchester City en 2019 et a figuré 28 fois dans la campagne victorieuse de Pep Guardiola la saison dernière.

– Manchester City est sur le point de refroidir son intérêt pour le Sporting’s Nuno Mendès jusqu’après l’Euro 2020. La star portugaise est liée aux champions de Premier League depuis l’ouverture du mercato, mais le Courrier quotidien rapporte qu’un accord n’aura lieu qu’après la fin du tournoi. Le joueur de 18 ans fait actuellement partie de l’équipe du Portugal alors qu’elle se prépare pour son match d’ouverture contre la Hongrie.