Arsenal cherche à amener Nabil Fekir du Real Betis en Premier League

Nabil Fekir est sur le radar d’Arsenal, mais le club est très éloigné du Real Betis sur les frais proposés. Eric Verhoeven/Socrate/Getty Images

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Arsenal cible le milieu de terrain du Betis Fekir

COMME dit qu’Arsenal a tourné son attention vers le milieu de terrain offensif du Real Betis Nabil Fekir, mais les négociations sur les frais de transfert ne sont pas proches des exigences du club de la Liga.

2 Liés

L’ancien capitaine lyonnais a été exclu de l’équipe de France de 26 hommes de Didier Deschamps pour les Championnats d’Europe de cet été mais, malgré une campagne mitigée la saison dernière, le club espagnol considère le joueur de 27 ans comme l’un de ses meilleurs joueurs après avoir contribué à 10 buts en Liga. Et la position est que le Betis n’a pas l’intention de laisser partir son meneur de jeu pour un prix modique.

Fekir était sur le point de rejoindre la Premier League en 2018 après l’échec d’un déménagement à Liverpool à la 11e heure. Mais si un accord doit avoir lieu cette fois, Arsenal doit être prêt à augmenter son offre initiale, qui serait d’environ 20 millions de livres sterling.

La nouvelle survient alors que l’équipe de Mikel Arteta poursuit sa recherche d’un milieu de terrain offensif après avoir récemment raté Emi Buendia, qui était lié aux Emirats avant de conclure un accord de 33 millions de livres sterling avec Aston Villa. Martin Odegaard et Dani Ceballos sont peu susceptibles de revenir en prêt et retourneront au Real Madrid, laissant les Gunners à court de milieu de terrain.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Calendrier de l’Euro 2020 : dates, heures et lieux des matchs

BLOG EN DIRECT

09h00 BST : Nouvelle signature du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum a déclaré qu’il pensait qu’il allait rejoindre Barcelone cet été après avoir quitté Liverpool, mais le déménagement au Camp Nou ne s’est jamais concrétisé.

Le capitaine des Pays-Bas a rejoint le PSG cette semaine en tant qu’agent libre malgré ses liens étroits avec le Barça au cours de la dernière année. « Ce que je peux dire, c’est que j’ai fait un choix différent », a déclaré Wijnaldum lors de la conférence de presse de samedi.

« C’était un choix difficile. Nous avons négocié avec Barcelone pendant quatre semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le PSG a été plus décisif et plus rapide. Le projet m’a aussi beaucoup plu. Mais c’était difficile. Je dois dire que je J’ai aussi pensé que j’irais à Barcelone. C’était le seul club qui s’intéressait vraiment à moi pendant longtemps. »

jouer 1:35 Janusz Michallik choisit quel transfert potentiel aurait un impact plus important dans la course au titre de Premier League la saison prochaine.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Manchester City est sur le point de refroidir son intérêt pour le Sporting’s Nuno Mendès jusqu’après l’Euro 2020. L’arrière gauche portugais est lié aux champions de Premier League depuis l’ouverture de la fenêtre de transfert, mais le Courrier quotidien rapporte qu’un accord n’aura lieu qu’après la fin du tournoi. Le joueur de 18 ans fait actuellement partie de l’équipe du Portugal alors qu’elle se prépare pour son match d’ouverture contre la Hongrie.

– Le président de Barcelone, Joan Laporta, souhaite recruter le défenseur de Manchester City João Cancelo, réclamations Mercato. Le rapport indique que le Barça est intéressé par un accord d’échange de joueurs, avec Ousmane Dembélé répandu comme celui qui pourrait aller dans l’autre sens. Cancelo, 27 ans, a rejoint Manchester City en 2019 et a participé 28 fois à la campagne victorieuse de Pep Guardiola la saison dernière.

– Leeds United a identifié Borna Barisic comme cible de transfert, selon Initié au football. L’arrière gauche a joué un rôle de premier plan dans la victoire de Steven Gerrard avec les Rangers la saison dernière, commençant 43 matchs tout en marquant quatre et en aidant sept buts. Le joueur de 28 ans participe actuellement à l’Euro 2020 où il devrait débuter pour la Croatie en défense.

– Philippe Facturation pourrait revenir en Premier League avec Norwich City désireux d’un accord pour le milieu de terrain. le Miroir dit que des frais de l’ordre de 15 millions de livres sterling seront nécessaires pour débarquer l’international danois, qui a commencé 36 fois dans la campagne de championnat de Bournemouth la saison dernière, qui a vu les Cherries échouer dans leurs espoirs de promotion.

– FC Salzbourg Patson Daka continue d’attirer l’intérêt de la Premier League et Leicester City est la dernière équipe à rejoindre la course. le Miroir rapporte que les Foxes voient l’attaquant comme un remplaçant idéal pour Jamie Vardy pour un montant d’environ 17 millions de livres sterling, bien que l’intérêt de Liverpool et de Chelsea pourrait voir le club autrichien augmenter les frais souhaités pour leur homme vedette.