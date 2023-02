Arsenal, Chelsea, Manchester United et le Real Madrid

Declan Rice ne manque pas de prétendants s’il décide de quitter West Ham cet été.

Le joueur de 24 ans est lié au club jusqu’en 2024 et il est peu probable qu’il prolonge son séjour – bien qu’il se soit vu offrir un contrat de huit ans par les Hammers l’année dernière.

Getty Rice a été lié à un gros transfert d’argent loin de West Ham cet été

Rice a publiquement évoqué son désir de jouer au football en Ligue des champions en décembre lors de la Coupe du monde, tout en soulignant son ambition de remporter de “grands trophées”.

Et les Hammers savent qu’ils devront peut-être encaisser le joueur – qui, selon Kieran Trippier, est meilleur que Thomas Partey et Casemiro – cet été pour éviter de le perdre lors d’un transfert gratuit.

talkSPORT comprend qu’il pourrait coûter 120 millions de livres sterling, le patron David Moyes ayant récemment déclaré qu’il ne partirait que pour un montant record britannique.

Le directeur sportif de West Ham, Mark Noble, a insisté sur le fait qu’il ne reprochera pas à son ex-coéquipier de partir avec le club de ne pas l’empêcher de bouger.

L’ancienne star de l’académie de Chelsea a été liée à un retour à Stamford Bridge après avoir été libéré à l’âge de 14 ans, et vous pouvez être sûr qu’il cherchera à briller contre les Blues samedi – qui est en direct sur talkSPORT.

Mais ce n’est pas seulement l’équipe de Graham Potter qui est intéressée, car talkSPORT se penche sur les clubs d’élite européens qui se disputent sa signature.

Il est clair de voir pourquoi Rice suscite autant d’intérêt

Getty Le skipper de Hammers Rice serait évalué à environ 120 millions de livres sterling

Chelsea

Rice est depuis longtemps lié à un retour à Chelsea après avoir été lâché par le club en 2014.

Connu pour être un ami proche du meneur de jeu des Blues Mason Mount, Rice a déclaré en 2020 à quel point il aimerait jouer aux côtés de son compatriote au niveau du club.

Le skipper des Hammers a également obtenu le sceau d’approbation de la signature du record de Chelsea, Enzo Fernandez, qui a admis qu’il étudiait le jeu de Rice pour l’aider à s’améliorer en tant que joueur.

On pense que Chelsea est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain défensif avec N’Golo Kante face à un avenir incertain avec le Français sur le point de devenir agent libre.

Getty Rice pourrait décider de rejoindre Chelsea pour rejoindre son ami proche Mount

Pendant ce temps, Denis Zakaria est sur le point de retourner à la Juventus à la fin de sa période de prêt, et avec Jorginho vendu à Arsenal en janvier, Chelsea sait qu’il doit renforcer son équipe.

Arsenal

On pense que les Gunners sont en tête du peloton dans la course pour obtenir les services de Rice, Mikel Arteta l’identifiant comme sa cible n ° 1.

talkSPORT comprend que Rice “favorise un déménagement” aux Emirats, les Londoniens du nord étant prêts à revenir en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2016/17.

L’analyste Danny Murphy pense que Rice conviendrait parfaitement à Arsenal où il serait utilisé dans un système de rotation aux côtés de Thomas Partey et Granit Xhaka.

Arsenal a considérablement amélioré cette campagne après la cinquième place de l’année dernière et semble pouvoir à nouveau concourir pour les plus grands honneurs à l’avenir.

Getty L’international anglais Rice est attaché au stade de Londres jusqu’en 2024

Manchester United

Les Red Devils sont des admirateurs de longue date du milieu de terrain combatif, l’animateur de talkSPORT et ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, déclarant que son avenir se situe à Old Trafford si United continue de s’améliorer.

United pourrait avoir l’argent pour le signer cet été alors que les investisseurs qataris envisagent d’acheter le club pour 6 milliards de livres sterling.

Si la prise de contrôle se concrétise, United devrait faire des signatures de renom, ce qui pourrait leur donner l’impression d’aller de l’avant avec un mouvement pour Rice.

Jim White de talkSPORT a révélé plus tôt cette semaine comment United avait un Offre de 100 millions de livres sterling rejetée par West Ham l’été dernier.

Et ce ne serait pas un choc s’ils ravivaient leur intérêt pour Rice où il s’associerait à Casemiro au milieu du terrain.

Getty Rice ne manque pas de prétendants s’il décide de quitter West Ham

Manchester City

Les rivaux de United, City, prétendent également avoir Rice sur leur radar alors qu’ils visent à renforcer leur milieu de terrain cet été.

Selon Les tempsRice – avec son coéquipier anglais Jude Bellingham – ont été identifiés comme des options potentielles pour les Citizens.

Ilkay Gundogan est entré dans les six derniers mois de son contrat, tandis que Bernardo Silva est ouvert à une nouvelle aventure loin de l’Etihad.

Cependant, tout mouvement pour Rice pourrait être déraillé par la menace de sanctions de la Premier League après que City ait été accusé de plus de 100 infractions présumées remontant à la saison 2009/10.

S’il est reconnu coupable, City pourrait être frappé d’une énorme amende, d’une déduction de points ou même d’une expulsion de l’élite.

Getty Le riz est un homme en demande après avoir profité d’une autre belle saison jusqu’à présent

Liverpool

Un autre club qui a désespérément besoin d’un nouveau milieu de terrain, le trio de Liverpool Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous prêts à partir en tant qu’agents libres.

Pendant ce temps, l’international brésilien Arthur Melo retournera à la Juventus après sa période de prêt désastreuse.

Et Fabinho et Thiago Alcantara ont lutté pour former cette campagne afin de renforcer le besoin de sang frais au milieu du terrain.

Comme City, Liverpool tient également à Bellingham, bien que le journaliste italien Rudy Galetti ait déclaré qu’il surveillait également Rice.

Il a dit PrisHors-jeu: “Il est trop tôt pour parler de négociation entre clubs car West Ham ne veut discuter de Rice avec aucun club avant juin.

“Mais c’est sûr, Arsenal sera celui qui suivra le joueur avec beaucoup d’attention lors du prochain mercato, et en ce sens, nous devons également faire attention à Liverpool, qui s’intéresse vraiment à lui.”

Cependant, avec Liverpool languissant à la dixième place, il semble peu probable qu’ils obtiennent le football de la Ligue des champions pour persuader Rice de se joindre.

Getty Rice a joué à la Coupe du monde au Qatar pour les Trois Lions alors qu’ils atteignaient les quarts de finale

Newcastle

Les Magpies sont devenus une destination choc après leur superbe saison avec les hommes d’Eddie Howe en passe de terminer dans le top quatre.

Avec la performance de la tenue Toon bien au-dessus des attentes, leurs propriétaires saoudiens pourraient chercher à dépenser de l’argent cet été pour se consolider comme une équipe régulière du «top quatre».

Journaliste CBS Sports Ben Jacobs a insisté sur le fait qu’une décision pour Rice ne pouvait être exclue, bien qu’il ait reconnu qu’Arsenal restait le favori.

Il a déclaré: “La priorité d’Arsenal au milieu de terrain sera Declan Rice et West Ham se résigne à le perdre.

«Chelsea veut aussi vraiment Rice. Manchester United et Newcastle United ne peuvent pas non plus être exclus, bien que je comprenne que la préférence de Rice est de rester à Londres.

“Ce ne sera pas un deal-breaker, mais Arsenal et Chelsea peuvent certainement l’utiliser à leur avantage. Rice veut aussi le football de la Ligue des champions.

«Rice a également parlé avec enthousiasme d’Arteta. Il est donc probablement juste de qualifier Arsenal de favori en ce moment.

Getty Rice a rejoint West Ham en 2014 après avoir été libéré par Chelsea

Real Madrid

Les géants de la Liga auraient identifié Rice comme une signature potentielle avec Luka Modric et Toni Kroos au crépuscule de leur carrière.

Point de presse espagnol Défense centrale a révélé l’année dernière comment le nom de Rice avait été mentionné à plusieurs reprises par les membres du conseil d’administration du Bernabeu.

Ils ont insisté sur le fait que Los Blancos surveillaient la situation de Rice à West Ham avant un éventuel transfert cet été.

Mais il semble qu’ils se soient depuis écartés de la course, Rice “donnant sa parole” à Arsenal qu’il se joindra à eux.

C’est selon El Nacionalqui ont rapporté que le président du Real Florentino Perez avait accepté la défaite dans sa poursuite du joueur.

West Ham vs Chelsea est en direct et exclusif sur talkSPORT le samedi 11 février à 12h30