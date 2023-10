Arsenal, Chelsea ET Tottenham en bataille de transfert pour la sensation Eredivisie de 43 millions de livres sterling : rapport

Les rivaux londoniens Arsenal, Chelsea et Tottenham pourraient se battre pour l’attaquant de Feyenoord Santiago Gimenez.

L’international mexicain a fait la une des journaux mercredi en devenant le premier joueur de l’histoire de Feyenoord à marquer un triplé à l’extérieur contre l’Ajax, grand rival du club de Rotterdam.

Feyenoord s’est imposé 4-0 dans ce match, Gimenez inscrivant ses septième, huitième et neuvième buts de la saison – avant d’atteindre le double en inscrivant le troisième but de son équipe lors d’une victoire 3-1 contre les Go Ahead Eagles trois jours plus tard.

Gimenez a marqué 33 buts en 53 matches avec Feyenoord (Crédit image : Getty Images)

Et le début de campagne prolifique de Gimenez semble avoir piqué l’intérêt des clubs de Premier League.

Selon FichesArsenal, Chelsea et les Spurs gardent tous un œil sur le joueur de 22 ans – qui a trouvé le chemin des filets 15 fois en route vers le triomphe de Feyenoord en Eredivisie la saison dernière.

Gimenez a rejoint Feyenoord en provenance de l’équipe mexicaine Cruz Azul à l’été 2022, signant un contrat de quatre ans – qu’il a prolongé d’un an cet été.

Né en Argentine, il a été sélectionné 20 fois par le Mexique – où il a grandi – et a été nommé dans l’équipe préliminaire pour la Coupe du monde 2022, bien qu’il n’ait pas atteint la sélection finale.

Gimenez a inscrit le but vainqueur pour le Mexique lors de la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 contre le Panama (Crédit image : Getty Images)

Feyenoord évaluerait Gimenez à 50 millions d’euros (43,3 millions de livres sterling) – des frais que les trois clubs mentionnés semblent être en mesure de se permettre.

Les Spurs ont perdu Harry Kane contre le Bayern Munich lors de la dernière fenêtre de transfert, mais s’en sont brillamment sortis depuis, profitant d’un début de saison mouvementé sous la direction d’Ange Postecoglou.

Arsenal souhaitera peut-être renforcer ses options de frappe, mais Chelsea est sans doute celui qui en a le plus besoin : les Blues n’ont marqué que cinq buts en Premier League cette saison – le deuxième plus petit total de la division – même s’il convient de noter que la signature estivale de 52 millions de livres sterling Christopher Nkunku n’a pas encore joué en raison d’une blessure.

