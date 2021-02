Voici une question triviale sur le football: que peut se vanter Londres que Barcelone, Munich, Milan ou Lisbonne ne peuvent égaler?

La réponse est qu’aucune de ces villes, qui abrite certains des clubs les plus titrés d’Europe, ne peut prétendre avoir une série ininterrompue de qualifications pour la phase de groupes de la Ligue des champions remontant au siècle dernier, mais Londres le peut.



1 Liés

Depuis que les vainqueurs d’Arsene Wenger en Premier League et en FA Cup Double se sont qualifiés pour la Ligue des champions en 1998, Londres compte au moins un club en phase de groupes chaque saison. Seuls Madrid et Manchester ont des séquences ininterrompues plus longues, avec des villes multi-clubs telles qu’Athènes, Istanbul et Moscou ne parvenant pas non plus à produire au moins un représentant de la phase de groupes à chaque saison du 21e siècle.

Mais Londres risque de renoncer à son record d’être un incontournable de la Ligue des champions ce siècle. La saison de Premier League 2020-21 a dépassé la mi-temps et West Ham United est le chef de file de la tentative de Londres d’avoir au moins une équipe à la première table d’Europe. C’est peut-être un signe du déclin des puissances traditionnelles de la capitale – Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur – plutôt que de la montée en puissance de l’équipe de David Moyes, cinquième, quatre points derrière Leicester City, quatrième.

– Diffuser ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La défaite 3-1 de dimanche à domicile contre Liverpool a rappelé humblement aux Hammers, cependant, les progrès qu’ils doivent encore faire pour devenir une équipe capable de soutenir une poussée pour la qualification européenne; Peu de gens à West Ham s’attendraient à ce que le stade de Londres accueille le football de la Ligue des champions la saison prochaine. L’équipe de Moyes progresse et une place en Ligue Europa serait considérée comme un succès.

Mais c’est une autre histoire à Arsenal, Chelsea et Spurs. Pour chaque club, passer à côté de la Ligue des champions serait un coup dur, tant en termes de finances que de prestige. Il serait également beaucoup plus difficile pour eux de recruter des joueurs de haut niveau capables de combler l’écart sur les clubs de Manchester et de Liverpool dans les saisons à venir.

Jeudi, les Spurs accueillent Chelsea dans un affrontement crucial pour les ambitions des deux. Les Spurs ont six points de retard sur Leicester, mais avec un match en main, après la défaite 1-0 de dimanche à Brighton, Chelsea sur le même nombre de points ayant joué un match de plus que l’équipe de Jose Mourinho. Et Arsenal, malgré cinq victoires et deux nuls lors de ses sept derniers matches de championnat, est toujours à huit points du rythme de la Ligue des champions en 10e position.

L’un des trois grands de Londres peut-il trouver un moyen de se classer dans un top quatre qui commence déjà à se dégager? Manchester City et Manchester United semblent sur la bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions, tout comme le champion en titre Liverpool, alors le seul espoir de Londres est peut-être que Leicester subisse la même crise de fin de saison qui leur a coûté une place parmi les quatre la saison dernière.

Jose Mourinho pourrait avoir du mal à ramener Tottenham dans la Ligue des champions sans Harry Kane. ODD ANDERSEN / AFP via Getty Images

Arsenal a le plus à faire, mais ils ont au moins trouvé forme et but sous Mikel Arteta. En décembre, l’avenir de l’Espagnol était remis en question après avoir supervisé le pire début de saison du club depuis 1974, mais la décision du manager de soutenir la promesse des jeunes Emile Smith Rowe et Bukayo Saka a été récompensée par la course invaincue qui a vu tous les joueurs – – jeunes et vieux – commencent à livrer.

Absent de la Ligue des champions depuis 2016-2017, l’incapacité d’Arsenal à garantir les finances majeures liées à la compétition d’élite de l’UEFA continue d’entraver ses efforts de reconstruction dans l’ère post-Arsène Wenger. Leur forme de début de saison leur a presque certainement laissé trop de choses à faire, et ils font face à une autre saison en dehors de la Ligue des champions.

Les Spurs et Chelsea peuvent toujours combler l’écart, et le résultat du match de jeudi au Tottenham Hotspur Stadium donnera une indication sur lequel d’entre eux est le plus susceptible de menacer l’emprise de Leicester sur la quatrième. Chelsea a déjà fait le choix de faire bouger les choses à Stamford Bridge en limogeant le manager Frank Lampard et en le remplaçant par l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel.

Après avoir dépensé plus de 220 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues l’été dernier, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a sanctionné le licenciement de Lampard sachant que Tuchel a le temps de renverser la situation et de trouver un moyen d’inspirer Timo Werner et Kai Havertz à trouver la qualité offensive qui a motivé leur recrutement. . En deux matchs jusqu’à présent sous Tuchel, Chelsea a accumulé quatre points et conservé deux feuilles blanches, il y a donc des signes précoces de progrès. Mais cela peut être annulé avec une défaite à Tottenham.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

Cependant, ce sont les Spurs qui devraient être les favoris pour faire flotter le drapeau de Londres en Ligue des champions. Mourinho a l’expérience de la Premier League et une expérience éprouvée en Ligue des champions. Les Spurs ont également un match en main qui, s’ils le gagnent, les mèneront au-dessus de West Ham et les déplaceront de trois points derrière Leicester. Mais les Spurs ont subi une perte de forme dramatique ces dernières semaines, avec seulement deux victoires lors de leurs neuf derniers matchs de championnat. Depuis qu’elle a cédé la première place avec une défaite 2-1 à Liverpool le 16 décembre, l’équipe de Mourinho a chuté comme une pierre, marquant seulement neuf buts en sept matchs.

Avec Harry Kane maintenant écarté d’une blessure à la cheville et Gareth Bale n’ayant rien montré de comparable à sa meilleure forme depuis son arrivée en prêt du Real Madrid, les Spurs risquent de s’essouffler et de marquer des buts, alors que la course des quatre premiers commence à s’intensifier.

Tout comme Arsenal avant eux, les Spurs ont besoin du football de la Ligue des champions pour financer leur nouveau stade. Ne pas se qualifier à nouveau soulèverait des points d’interrogation sur la capacité du club à s’accrocher à Kane et Son Heung-Min. Mais pour le moment, aucun des poids lourds de Londres ne semble être un pari sûr pour se qualifier pour la Ligue des champions, et la course ininterrompue de la ville dans la compétition est en danger.