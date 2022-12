Arsenal célèbre avec style alors que la victoire s’étend à 7 points

Arsenal a battu Brighton & Hove Albion 4-2 samedi alors que des buts de Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli ont envoyé les Gunners sept points d’avance en tête de la Premier League.

Saka a marqué le premier but après seulement 66 secondes avant qu’Odegaard ne double l’avance des visiteurs en six minutes à la 39e minute lors d’une nuit pluvieuse au stade Amex.

Nketiah a marqué un troisième but juste après le redémarrage avant que Kaoru Mitoma ne ravive brièvement les espoirs de Brighton 18 minutes plus tard, seulement pour que Martinelli frappe à la 71e minute.

Le remplaçant Evan Ferguson, 18 ans, a marqué son premier but en championnat à 13 minutes de la fin et Mitoma pensait avoir ramené Brighton à un déficit d’un but, mais son effort à la 89e minute a été exclu lors de l’examen VAR pour hors-jeu et l’équipe de Mikel Arteta a tenu bon pendant une victoire méritée.

Réaction rapide

1. Arsenal s’empare de City, Newcastle rate son avance en Premier League

Les Gunners savaient déjà qu’ils termineraient 2022 en tête de la Premier League, mais les résultats plus tôt samedi en ont fait une occasion en or inattendue d’étendre leur avantage.

Match nul surprise 1-1 de Manchester City à domicile contre Everton combiné avec Newcastle United détenu 0-0 par Leeds United signifiait qu’une avance de sept points était le prix de la victoire sur la côte sud. C’était un autre test de leur détermination dans l’environnement pressurisé d’une course au titre, contre une équipe douée de Brighton (bien que dépourvue du meneur de jeu vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister) qui avait déjà battu Chelsea à domicile et gagné à Manchester United cette saison.

Pourtant, plutôt que d’être inhibés par les enjeux élevés, ils ont excellé et ont saisi la chance qui leur était présentée à deux mains. À partir du moment où Saka a donné à Arsenal une avance de deuxième minute, les Gunners ont joué avec un mélange d’autorité et de sang-froid pendant de longues périodes avant de survivre à un rassemblement tardif à Brighton d’une manière qui augure bien pour les défis à venir.

Ils étaient heureux de concéder la possession (ils n’avaient que 32% du ballon) et de rester compacts pour éliminer leurs adversaires à la pause, démontrant une polyvalence qui plaira au manager Mikel Arteta.

Aucune équipe n’a jamais eu sept points (ou plus) d’avance le jour du Nouvel An et n’a pas remporté la Premier League. Cette saison particulière est biaisée dans ce contexte étant donné que la Coupe du monde de mi-saison signifie que moins de matchs ont été joués jusqu’à présent, mais néanmoins, les Gunners sont dans une position extrêmement excitante.

Arsenal est en tête du classement de la Premier League, avec un coussin de sept points sur Manchester City. Mike Hewitt/Getty Images

2. Comme Haaland, Odegaard profite de la défaite de la Norvège en Coupe du monde

On a beaucoup parlé de l’échec de la Norvège à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, ce qui signifie qu’Erling Haaland pourrait profiter de cinq semaines de repos avant de poursuivre sa forme dévastatrice avec Manchester City. Cependant, il en va de même pour Martin Odegaard. Après une démonstration d’homme du match contre West Ham United le lendemain de Noël, Odegaard a de nouveau été très influent ici.

Il a produit un moment d’habileté à couper le souffle qui a presque conduit à un but époustouflant pour Gabriel Martinelli avant de marquer lui-même le deuxième but d’Arsenal, mais avec une finition débraillée du pied gauche. Il n’y avait rien de débraillé dans sa sublime passe décisive pour Martinelli en seconde période, réalisant une brillante première passe pour le Brésilien pour marquer le quatrième but d’Arsenal.

Odegaard a maintenant sept buts et cinq passes décisives en 15 matches de championnat cette saison, plus que son total pour l’intégralité de la campagne précédente. Nommé capitaine à seulement 24 ans cet été, Odegaard n’est pas la présence la plus vocale sur le terrain, mais Arteta veut qu’il montre l’exemple et c’est précisément ce que fait actuellement le milieu de terrain.

3. Tu regardes, Mykhailo ? Les cibles de transfert aimeront ce qu’elles verront

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, Mykhailo Mudryk a clairement indiqué qu’il regardait. La principale cible de transfert d’Arsenal en janvier a utilisé son compte Instagram pour capturer un écran de télévision montrant ce match. L’image montrait le patron de Brighton, Roberto De Zerbi (ancien entraîneur de Mudryk au Shakhtar Donetsk) aux côtés d’Arteta avec la légende “Deux meilleurs entraîneurs”.[es]” et donc le message était clair.

Mudryk souhaite déménager dans le nord de Londres, mais les deux clubs n’ont pas encore convenu de frais, le Shakhtar insistant sur le fait qu’ils veulent des frais de l’ordre de 100 millions d’euros pour le joueur de 21 ans. Des résultats comme celui-ci ne feront que renforcer l’idée qu’Arsenal se place sous Arteta, les rendant plus attrayants lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira officiellement demain.

On pense que les Gunners envisagent de déménager pour un attaquant, éventuellement prêté, à la suite d’une blessure au genou de Gabriel Jesus qui l’exclura pendant trois mois. En tête de la ligue et jouant un si bon football, pourquoi un joueur de haut niveau ne voudrait-il pas faire partie de quelque chose avec autant de potentiel ?

Notes des joueurs

Brighton : Robert Sanchez 6, Tariq Lamptey 7, Lewis Dunk 6, Levi Colwill 6, Pervis Estupinan 6, Billy Gilmour 6, Pascal Gross 7, Solly March 7, Adam Lallana 5, Kaoru Mitoma 7, Leandro Trossard 6.

Sous-titres : Jeremy Sarmiento 6, Evan Ferguson 7. Julio Enciso 6.

Arsenal: Aaron Ramsdale 6, Ben White 7, Gabriel Magalhaes 7, William Saliba 6, Oleksandr Zinchenko 7, Martin Odegaard 9, Thomas Partey 8, Granit Xhaka 7, Bukayo Saka 8, Eddie Nketiah 7, Gabriel Martinelli 8.

Sous-titres : Takehiro Tomiyasu 6, Kieran Tierney 6, Mohamed Elneny 6, Rob Holding 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur performeur : Martin Odegaard, Arsenal.

A couru à proximité de plusieurs coéquipiers, dont Saka et Martinelli, mais la superbe passe décisive d’Odegaard pour leur quatrième but a réglé le match.

Moins performant : Adam Lallana, Brighton.

N’a réussi que huit de ses 14 passes et n’a pas eu d’impact avant d’être remplacé à la 61e minute.

Faits saillants et moments marquants

Le moyen le plus simple de contrôler un match est de marquer tôt, ce que Bukayo Saka d’Arsenal a fait en deux minutes.

Saka et le reste de la ligne de front d’Arsenal se sont vraiment intensifiés avec l’absence de l’attaquant Gabriel Jesus en raison d’une blessure.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Bukayo Saka d’Arsenal sur le fait d’être en tête du classement, à Sky Sports : “Incroyable. Bien sûr, au début de la saison, si vous nous demandiez si nous voulions cela, nous vous arracherions la main. Nous sommes vraiment heureux.”

Saka sur son premier but, à Sky Sports : “Il y avait une grande emphase. Nous savons à quel point il est difficile de venir ici et la météo aussi – ce n’était pas facile. Ce but nous a préparés tôt et bien. Je ne pouvais pas croire que c’était tombé pour moi. J’avais juste pour essayer de montrer un peu de sang-froid.”

Martin Odegaard d’Arsenal sur la course de Premier League, à Sky Sports : “Nous ne nous soucions pas des autres équipes. Trois points étaient tout aujourd’hui et nous l’avons fait. Peut-être que nous devons contrôler un peu mieux le jeu, nous les avons laissés entrer quelques fois, mais c’est une bonne équipe, bonne sur le ballon.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Le score précoce de Bukayo Saka était le deuxième but d’Arsenal dans les deux premières minutes d’un match de championnat cette saison (Gabriel Martinelli a marqué à la 1ère minute contre Liverpool le 9 octobre). La dernière fois qu’Arsenal a inscrit deux buts de ce type dans une saison de Premier League, c’était en 2013-14.

– Martin Odegaard a marqué sept buts en Premier League cette saison en seulement 16 matchs, égalant le sommet en carrière qu’il a établi lors de toute la campagne 2021-22.

– À l’âge de 18 ans et 74 jours, Evan Ferguson de Brighton devient le plus jeune joueur de la République d’Irlande à marquer un but en Premier League.

Suivant

Brighton : Une visite à Everton mardi prochain le 3 janvier avant un voyage à Middlesborough du côté du championnat en FA Cup le 7 janvier.

Arsenal: De retour aux Emirats le 3 janvier, où Newcastle attendra un affrontement entre les trois premières équipes. Puis à Oxford United de troisième niveau le 9 janvier pour un affrontement en FA Cup.