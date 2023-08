Arsenal borde Forest grâce à une excellente performance en première mi-temps

Arsenal a débuté sa campagne de Premier League 2023/24 avec une victoire à domicile contre Nottingham Forest samedi. Les hôtes ont dominé les voyageurs pendant une grande partie du match, mais ont conservé une courte victoire 2-1 à la fin. Eddie Nketiah et Bukayo Saka ont marqué les buts des Gunners en première mi-temps.

Le coup d’envoi de samedi a été retardé d’environ 30 minutes en raison d’un problème avec le système de billetterie électronique à l’Emirates Stadium. Des milliers de fans ont dû attendre à l’extérieur de l’arène jusqu’à ce que le problème soit résolu. Le temps supplémentaire semblait avoir ralenti le jeu en début de match. Arsenal avait beaucoup de possession de balle, mais n’a pas pu créer grand-chose dans les 20 premières minutes.

Les artilleurs marquent deux fois en six minutes après un départ lent

L’attaquant de Forest Brennan Johnson a eu la meilleure occasion de marquer au cours de cette période. L’attaquant s’est retrouvé face à face dans des hectares d’espace avec le gardien des Gunners Aaron Ramsdale. Cependant, Johnson a tiré son tir sauvagement haut et large pour saboter l’occasion en or. Il s’est avéré que c’était le seul coup tiré en première mi-temps pour les visiteurs.

Alors qu’Arsenal a peut-être commencé un peu lentement en attaque, ils sont finalement entrés dans le tableau de bord à la 26e minute. Gabriel Martinelli a aidé à créer le but avec un excellent travail sur le flanc gauche. Le Brésilien a réussi à battre deux défenseurs avec une pirouette et une talonnade à Nketiah. L’attaquant a récupéré le ballon et a envoyé un tir dépassé l’ancien coéquipier Matt Turner.

Arsenal a doublé son avance six minutes plus tard avec une finition brillante de Saka. L’ailier a ramassé le ballon, a reculé vers le milieu du terrain et a envoyé une fusée dans le coin le plus haut du filet depuis l’extérieur de la surface. Bien que Turner ait tenté de bloquer le tir, l’Américain n’a pas pu s’approcher du ballon.

La forêt le rend intéressant en fin de partie

Les 20 premières minutes environ de la deuxième mi-temps ressemblaient beaucoup aux premiers stades de la première période.

Arsenal a dominé la possession, mais n’a pas pu tout à fait ajouter à son avance. Mauvaise nouvelle pour le public local, Jurrien Timber a dû être remplacé après seulement quelques minutes de jeu. Le défenseur est tombé intact avec une blessure apparente à la jambe. Il avait déjà été réservé juste avant la mi-temps après un lourd défi sur un attaquant de Forest.

Cependant, les visiteurs ont récupéré un but à la 82e minute grâce à un but de Taiwo Awoniyi. L’attaquant a été choisi juste devant Ramsdale par son compatriote remplaçant Anthony Elanga. L’ancien ailier de Manchester United a effectué une longue course sur le flanc gauche, puis a envoyé un centre bas vers son coéquipier à l’intérieur de la surface.

Le but de Forest a certainement mis la pression sur les hôtes pour les derniers instants du match. Néanmoins, les Gunners s’accrocheraient pour la victoire. Arsenal se rendra ensuite au sud pour affronter Crystal Palace, tandis que Forest accueillera Sheffield United.

