Arsenal battu par Liverpool alors que les supporters établissent un nouveau record de fréquentation de la WSL à l’Emirates Stadium

Les femmes d’Arsenal ont été battues par un seul but à domicile contre Liverpool alors que les supporters ont établi un nouveau record de fréquentation pour la Super League féminine à l’Emirates Stadium dimanche.

Les Gunners cherchaient à rebondir après leur élimination surprise de la Ligue des champions le mois dernier, mais se sont inclinés sur un but de Miri Taylor lors de ce qui s’est avéré être des débuts décevants pour l’Anglaise Alessia Russo.

Russo, une recrue estivale de Manchester United, a été titulaire par le manager Jonas Eidevall mais n’a réussi qu’un seul tir cadré et a été remplacé par Stina Blackstenius après 73 minutes.

Le but de Taylor est survenu au début de la seconde période alors que l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a décoché un tir bas devant Manuela Zinzberger pour faire taire les supporters locaux.

Il s’agissait de la première victoire de Liverpool contre Arsenal en WSL depuis 2016 et représente un excellent début de nouvelle saison pour les Reds alors qu’ils cherchent à améliorer leur septième place la saison dernière.

Pour Arsenal, ce fut une nouvelle déception après sa récente sortie européenne.

Cependant, la meilleure nouvelle de l’après-midi a été la fréquentation de 54 115 spectateurs, un nouveau record dans la compétition, alors que le football féminin continue de gagner en popularité à travers le pays après le succès des Lionnes au Championnat d’Europe de l’année dernière et leur participation à la finale de la Coupe du Monde féminine à Août.

« UN NOUVEAU #BarclaysWSL enregistrer! » le le compte Twitter du concours a écrit dans un tweet dimanche. « Une fréquentation officielle de 54 115 personnes aux Emirats ! »

