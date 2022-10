Arsenal bat les Spurs pour rester au sommet, Liverpool détenu par Brighton

Arsenal s’est assuré de terminer le week-end en tête de la Premier League avec une victoire 3-1 sur Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres samedi, mais les problèmes de Liverpool ont continué alors qu’ils faisaient match nul 3-3 à domicile contre Brighton & Hove Albion.

Graham Potter a marqué son premier match de Premier League à la tête de Chelsea avec une victoire 2-1 à Crystal Palace grâce à un vainqueur tardif de Conor Gallagher.

Newcastle United a battu Fulham à 10 joueurs 4-1 à Craven Cottage pour décrocher une série de matchs nuls tandis qu’Everton a remporté sa première victoire à l’extérieur de la saison avec une victoire 2-1 à Southampton.

Gianluca Scamacca a marqué son premier but en Premier League pour aider West Ham United à remporter une victoire 2-0 contre Wolverhampton Wanderers pour les faire sortir des trois derniers et laisser les Wolves dedans.

Bournemouth a fait match nul 0-0 à domicile contre Brentford.

La septième victoire d’Arsenal en huit matches cette saison les a laissés avec 21 points, quatre devant les champions de Manchester City qui accueillent Manchester United dimanche.

C’était un triomphe bien mérité pour l’équipe de Mikel Arteta, bien qu’ils aient été aidés par l’autodestruction de Tottenham après la pause lorsque l’arrière Emerson Royal a reçu un carton rouge.

Le superbe effort enroulé de Thomas Partey a donné une avance rapide à Arsenal, mais le penalty de Harry Kane l’a égalisé avant la pause.

Kane est devenu le premier joueur à marquer 100 buts à l’extérieur en Premier League et a maintenant un record de 44 buts dans les derbies de Londres, un devant le grand Thierry Henry d’Arsenal.

Ces exploits signifieront peu pour Kane, car le début de saison invaincu de son équipe s’est terminé de manière décevante.

Peu de temps après la mi-temps, Gabriel Jesus a marqué à bout portant après qu’un hurlement du gardien de Tottenham Hugo Lloris et Tottenham’s Royal ait ensuite été expulsé pour une faute stupide sur Gabriel Martinelli qui était profondément dans sa propre moitié.

“Le carton rouge a tué le match”, a déclaré le manager de Tottenham, Antonio Conte. “Pas parce que nous avions 10 hommes, mais parce que l’équipe que nous avions était vraiment offensive et que pendant les quatre ou cinq minutes qu’il a fallu pour faire les remplacements, l’équipe était vraiment offensive, c’était difficile à défendre et nous avons encaissé le (troisième) but. ”

Granit Xhaka a scellé les points pour Arsenal.

Liverpool a perdu plus de points alors que Brighton a fait la lumière sur le départ de Potter pour marquer le début du règne de Roberto de Zerbi avec un point d’un thriller.

Leandro Trossard a réussi un triplé pour Brighton, les deux premiers à donner une avance de 2-0 à son équipe en 20 minutes, puis tard pour sauver un point après une puissante riposte de Liverpool.

Le doublé de Roberto Firmino a égalisé pour les hôtes et quand Adam Webster s’est transformé en son propre but, il semblait que Liverpool prendrait les points, seulement pour que Trossard frappe à nouveau.

Brighton est resté quatrième avec 14 points tandis que Liverpool est neuvième sur 10.

Le Chelsea de Potter se dirigeait vers un match nul à Selhurst Park après que le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang pour le club ait annulé le premier match d’ouverture d’Odsonne Edouard pour Palace.

Gallagher, qui a passé la saison dernière en prêt à Palace, a enroulé un superbe vainqueur à la 90e minute, son premier but à Chelsea.

Les spécialistes du tirage Newcastle ont profité d’un carton rouge précoce pour Nathaniel Chalobah de Fulham pour remporter leur deuxième victoire de la saison après cinq impasses lors de leurs six derniers matchs.

Chalobah a été expulsé à la huitième minute pour un défi dangereux sur Sean Longstaff qui était à l’origine considéré comme un carton jaune mais mis à niveau après un examen VAR.

De nouveau en forme, Callum Wilson a donné l’avantage à Newcastle trois minutes plus tard et Miguel Almiron a porté le score à 2-0 à la 33e minute avec une somptueuse volée du pied gauche.

Sean Longstaff a porté le score à 3-0 avant qu’Almiron n’inscrive son deuxième but sur la passe précise de Joe Willock.

Bobby De Cordova Reid a marqué une consolation tardive pour Fulham.

Conor Coady et Dwight McNeil ont marqué coup sur coup en seconde période alors qu’Everton revenait de l’arrière pour s’imposer à Southampton qui avait pris les devants grâce à Joe Aribo.

