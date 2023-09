Arsenal bat le PSV pour son retour en Ligue des champions

Arsenal a remporté une victoire 4-0 à domicile contre le PSV mercredi en Ligue des champions. Il s’agissait du premier match de haut niveau européen du club du nord de Londres depuis plus de six ans. Même si beaucoup se demandaient comment les Gunners allaient gérer la pression, ils semblaient certainement confiants ce soir-là.

Une grande partie des discussions d’avant-match portait sur le gardien de but Mikel Arteta qui choisirait pour le retour d’Arsenal en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol a ensuite sélectionné David Raya entre les bâtons, sa deuxième titularisation consécutive pour son nouveau club. Aaron Ramsdale avait déjà débuté 52 matches consécutifs de Premier League pour les Gunners.

De l’autre côté, la star de l’USMNT, Sergiño Dest, a débuté le match pour les visiteurs. Les coéquipiers internationaux de Dest, Ricardo Pepi et Malik Tillman, seraient cependant relégués sur le banc par l’entraîneur du PSV Peter Bosz.

Arsenal revient en Ligue des champions avec une poussée de buts contre le PSV

Les Gunners ont peut-être dû faire face à une longue période d’absence de la Ligue des champions, mais ils n’ont dû attendre que huit minutes pour marquer leur premier but dans la soirée. Le capitaine du club, Martin Odegaard, a d’abord envoyé un tir enroulé vers le but, qui a été stoppé par Walter Benitez. Cependant, le gardien du PSV n’a pas pu récupérer le tir et le ballon est tombé directement sur Bukayo Saka. L’international anglais a ensuite inscrit son tir dans le filet ouvert à courte distance pour donner à Arsenal l’avance.

Leandro Trossard a doublé la mise d’Arsenal à la 20e minute avec une finition fantastique. Gabriel Jesus a d’abord commencé le mouvement par une course intelligente vers la surface du PSV. L’attaquant brésilien a ensuite renvoyé le ballon vers Saka sur le flanc droit. Saka a récupéré la passe et a trouvé Trossard près du bord de la surface de réparation. L’attaquant a ensuite décoché un premier tir dans le coin inférieur du filet.

Jesus a marqué son propre but 18 minutes plus tard. Trossard a plutôt fourni le but avec une passe lobée au-dessus de la ligne arrière du PSV à son coéquipier brésilien. L’attaquant a récupéré le ballon et a envoyé un tir de flèche dans le coin le plus éloigné du but. Trossard savait que Jésus marquerait, car le Belge a levé les bras en guise de célébration avant même que l’attaquant ne tire.

Odegaard met la touche finale aux visiteurs

Les deux équipes ont finalement semblé un peu se calmer après la pause de la mi-temps. Les deux clubs ont eu quelques occasions décentes dans les 20 premières minutes de la deuxième période, mais n’ont pas pu capitaliser sur ces opportunités. Jesus est devenu le joueur le plus proche à marquer pendant cette période après avoir reçu une passe intelligente de Kai Havertz. Néanmoins, le Brésilien n’a pas réussi à trouver le cadre.

Cependant, les Gunners ont inscrit un nouveau but à la 71e minute grâce à un effort lointain d’Odegaard. Les remplaçants en seconde période, Emile Smith Rowe et Reiss Nelson, se sont combinés pour aider à créer le quatrième but de la soirée. Ce dernier attaquant a repéré Odegaard gratuitement à l’extérieur de la surface. Le milieu de terrain a ensuite marqué d’une frappe puissante à distance.

Arsenal cherchera à prendre son élan lors du Derby du nord de Londres contre son rival Tottenham Hotspur ce week-end. Le PSV, en revanche, tentera de rebondir lorsqu’il affrontera Almere en Eredivisie samedi.

PHOTO : IMAGO/PA Images