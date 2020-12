MANCHESTER, Angleterre: Arsenal a mis fin à ses sept matches sans victoire en Premier League avec une victoire surprise 3-1 dans le derby de Londres contre Chelsea à l’Emirates Stadium samedi alors que Manchester United était tenu à un match nul 2-2 à Leicester City.

United, qui avait remporté ses 10 derniers matchs à l’extérieur en Premier League, reste troisième avec 27 points, un point derrière Leicester, deuxième.

Liverpool est en tête du classement avec 31 points et a une chance d’augmenter son avance face à West Bromwich Albion dimanche.

La défaite de Chelsea les voit tomber à la sixième place avec Aston Villa les dépasser à la cinquième place après une victoire 3-0 sur Crystal Palace.

Sous pression, les problèmes du manager d’Arsenal, Mikel Arteta, semblaient avoir augmenté, plusieurs habitués étant exclus pour la visite d’une équipe de Chelsea qui aurait pu passer deuxième avec une victoire.

Mais les Gunners ont pris les devants à la 35e minute grâce à un penalty d’Alexandre Lacazette après que Kieran Tierney ait été jugé avoir été coupé dans la surface par Reece James.

Neuf minutes plus tard, Granit Xhaka a tiré un coup franc imparable par-dessus le mur et au-delà du gardien plongeur de Chelsea Edouard Mendy.

Un entraîneur visiblement frustré de Chelsea, Frank Lampard, a tenté de renverser la vapeur à la mi-temps en remplaçant l’attaquant allemand Timo Werner par l’ailier Callum Hudson-Odoi et Mateo Kovacic par Jorginho.

Mais Chelsea ne pouvait toujours pas se mettre en marche et Arsenal a scellé la victoire à la 56e minute lorsque Saka a lancé ce qui ressemblait à un centre sur Mendy et que le ballon a frappé le deuxième poteau et est entré.

Chelsea a marqué un but de consolation à cinq minutes de la fin lorsque Tammy Abraham a converti un centre de Hudson-Odoi et aurait pu effrayer davantage Arsenal si Jorginho n’avait pas eu un léger penalty sauvé par Bernd Leno.

Marcus Rashford a donné l’avantage à United à la 23e minute avec une finition cool après avoir été glissé par Bruno Fernandes avant qu’Harvey Barnes n’égalise huit minutes plus tard avec un beau tir du bord de la surface.

Fernandes a rétabli l’avance de United à la 79e minute, forant dans le coin inférieur après avoir été retrouvé dans la zone par le remplaçant Edinson Cavani.

Encore une fois cependant, l’avance a été de courte durée lorsque Vardy a tiré pour la première fois au demi-tour sur un centre bas d’Ayoze Perez, dévié du défenseur de United Axel Tuanzebe et a remporté un point pour les Foxes.

Aston Villa n’a pas joué la moitié du match avec 10 hommes pour battre Crystal Palace 3-0.

Bertrand Traoré a mis une équipe impressionnante de Villa devant dès le début, mais les hôtes ont fait renvoyer Tyrone Mings peu de temps avant la pause après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Cela n’a pas fait de différence car ils ont battu Palace en seconde période avec Kortney Hause se dirigeant de près pour doubler leur avance à la 66e minute.

La finition râpeuse d’Anwar El Ghazi 10 minutes plus tard a bouclé les points pour Villa et ils auraient pu gagner par une plus grande marge si Ollie Watkins n’avait pas été refusé par le poteau tardivement.

Southampton a été frustré par les boiseries et un but refusé alors qu’ils étaient tenus à un match nul 0-0 contre Fulham à Craven Cottage.

Après que James Ward-Prowse ait frappé la menuiserie avec un coup franc de 26e minute, Shane Long et Theo Walcott ont tous deux eu des efforts interdits pour les Saints.

Fulham reste la zone de relégation, sur 11 points à la 18e place, tandis que Southampton est huitième sur 25 points.