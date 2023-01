Arsenal bat Chelsea face à Amadou Onana d’Everton, Lionel Messi quitte le PSG cet été – Paper talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mardi…

Arsenal pourrait prendre la revanche parfaite sur Chelsea pour avoir signé Mykhailo Mudryk plus tôt ce mois-ci en les battant dans la course pour signer le milieu de terrain d’Everton Amadou Onana. Les deux clubs s’intéressent au meneur de jeu et pourraient sentir qu’il n’y a pas de meilleur moment pour acquérir ses services.

Image:

Amadou Onana d’Everton n’a rejoint le club que l’été dernier





Lionel Messi aurait changé d’avis sur son avenir et ne signera pas de nouveau contrat au Paris Saint-Germain. L’attaquant devait signer un nouveau contrat au Parc des Princes avant la fin de la saison, mais il deviendra désormais agent libre cet été.

Les responsables du circuit d’Imola ont été condamnés à une amende après que la journée de tournage de Max Verstappen avec Red Bull ait entraîné des plaintes pour bruit. Les opérateurs de la piste italienne ont été contraints de débourser 500 € [£440] après que le champion de F1 ait activé des détecteurs de pollution sonore locaux à proximité dans l’une des voitures les plus emblématiques de Red Bull.

L’UEFA est sur le point de combler l’échappatoire qui a permis à Chelsea d’étaler le coût de ses dépenses de transfert record sur jusqu’à huit ans après avoir reçu des plaintes d’autres clubs de Premier League.

Chelsea rivalise avec Newcastle United dans la poursuite d’Anthony Gordon d’Everton.

Abdoulaye Doucoure a été interdit de s’entraîner avec l’équipe première d’Everton la semaine dernière à la suite des retombées de la défaite de Goodison Park contre Southampton.

La Professional Cricketers’ Association a rejoint le combat de Russell Slade pour les droits sur les données.

Chelsea est sur le point d’offrir à Thiago Silva une prolongation de contrat pour prolonger son impressionnant séjour à Stamford Bridge.

Image:

Thiago Silva de Chelsea pourrait rester à Stamford Bridge jusqu’à trois mois de son 40e anniversaire





Anthony Joshua a conclu un accord pour affronter le poids lourd américain Jermaine Franklin à l’O2 Arena le 1er avril.

Le Sporting Lisbon envisage une offre pour l’arrière latéral de Heerenveen, Milan van Ewijk, en remplacement potentiel de la cible de Tottenham, Pedro Porro.

La maison du défenseur marseillais Sead Kolasinac a été cambriolée vendredi alors qu’il jouait un match nul en Coupe de France, selon un rapport.

Tottenham craint que son directeur général du football, Fabio Paratici, ne fasse l’objet d’une interdiction mondiale si une sanction imposée par la Fédération italienne de football n’est pas annulée en appel.

Chelsea prévoit un nouveau déménagement pour Enzo Fernandez après avoir précédemment échoué à conclure un accord pour le milieu de terrain de Benfica.

L’Arabie saoudite a échoué dans sa tentative d’acheter la Formule 1 à Liberty Media l’année dernière au milieu du boom de Netflix Drive to Survive, selon des sources proches des pourparlers.

Les dirigeants de la BBC ont désespérément supplié Gary Lineker de s’excuser au milieu d’une confrontation tendue en studio à propos de la farce des bruits pornographiques lors de la couverture en direct de la FA Cup la semaine dernière.

L’entraîneur-chef de l’Irlande, Andy Farrell, estime que la décision de la Rugby Football Union d’abaisser la hauteur du tacle dans le jeu amateur rendra les joueurs “encore plus vulnérables” aux “accidents imminents”.

L’échange réconfortant de l’ancienne joueuse de tennis australienne Jelena Dokic avec Novak Djokovic est devenu viral ce week-end, mais elle a depuis riposté à l’horrible “fat shaming” dirigée contre elle en ligne.

Barcelone pourrait être sur le point de signer un joueur du Real Madrid pour la première fois en 27 ans alors qu’ils sont en pourparlers avec Marco Asensio, selon des informations en Espagne.

Image:

Marco Asensio du Real Madrid serait le premier joueur depuis des années à franchir le fossé pour rejoindre Barcelone





Gareth Bale a confirmé qu’il participerait à une compétition du PGA Tour deux semaines seulement après sa retraite du football.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est prêt à vendre le journal Washington Post afin de lever suffisamment de fonds pour soumissionner pour les Washington Commanders of the NFL.

Newcastle aurait eu des entretiens avec Manchester United au sujet d’un déménagement choc en janvier pour Scott McTominay.

Conor Benn pourrait faire son retour en boxe dans un spectaculaire Abu Dhabi contre la légende du ring Manny Pacquiao.

Jim Goodwin a juré de continuer à se battre en tant que patron d’Aberdeen après un choc “embarrassant” et “humiliant” en Coupe d’Écosse. Mais le manager assiégé admet qu’il n’y a aucune assurance sur son avenir après la catastrophe de Darvel.

Ryan Porteous pourrait encore voir la saison en tant que joueur des Hibs et partir en transfert gratuit.

Hibs pourrait se tourner vers le cap écossais Stuart Findlay pour remplacer le départ de Ryan Porteous et le blessé Rocky Bushiri.