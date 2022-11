Arsenal bat Chelsea 1-0 et remonte en tête de la Premier League

Arsenal est revenu au sommet de la Premier League alors que Gabriel Magalhaes a scellé une victoire 1-0 contre Chelsea après que la mission de vengeance de Pierre-Emerick Aubameyang ait échoué dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta a remporté 11 victoires en 13 matches de championnat grâce à une finition à bout portant du défenseur brésilien Gabriel en seconde période à Stamford Bridge.

Les Gunners ont deux points d’avance sur Manchester City, deuxième après que les champions aient brièvement pris la pole position avec une victoire contre Fulham samedi.

Alors qu’il ne reste qu’un tour de matchs avant que la Coupe du monde n’arrête la Premier League, Arsenal est devenu un véritable prétendant à mettre fin à l’emprise de City sur le titre.

Après avoir battu Tottenham et Liverpool à domicile plus tôt cette saison, gagner dans l’ouest de Londres était une autre déclaration importante d’Arsenal alors que leur défi inattendu s’accélère.

Ce fut une victoire encore plus douce que leurs autres succès historiques ce trimestre car elle s’est faite aux dépens de l’ancienne star d’Arsenal Aubameyang.

Aubameyang était anonyme lors de sa première rencontre avec son ancienne équipe depuis qu’il a été démis de ses fonctions de capitaine et vendu à Barcelone en janvier après qu’Arteta ait perdu patience face aux problèmes disciplinaires répétés de l’attaquant gabonais.

L’exil d’Aubameyang s’est avéré un geste inspiré d’Arteta alors qu’Arsenal ressemble à un groupe beaucoup plus unifié et déterminé sans l’attaquant boudeur.

Hué par les fans itinérants d’Arsenal, Aubameyang était si décevant qu’il ne tardera peut-être pas à devenir également indésirable à Chelsea.

Le patron de Chelsea, Graham Potter, pourrait également ressentir la chaleur peu de temps après que la course sans victoire de son équipe en championnat se soit étendue à quatre matchs avec une deuxième défaite consécutive en première division, provoquant les moqueries des fans des Blues à plein temps.

Chelsea, septième, manquait de l’urgence d’Arsenal et traîne maintenant les leaders de 13 points, avec même un top quatre loin d’être certain.

Arsenal n’a pas remporté le titre depuis les Invincibles d’Arsène Wenger en 2004, mais aucune équipe des Gunners n’a amassé plus de points à ce stade de l’ère de la Premier League.

Autorité et intention

Face au dernier test de leurs titres, les hommes d’Arteta ont rapidement pris leur envol, sondant la défense de Chelsea avec autorité et intention.

Ben White a tiré de peu à côté du bord de la zone après qu’un mouvement fluide ait traversé l’arrière-garde des Blues.

En claquant du tigre à Chelsea, Arsenal a été le premier à chaque balle 50-50.

Gabriel Jesus a volé Ruben Loftus-Cheek et la course menaçante du Brésilien l’a emmené dans la région de Chelsea avant que Thiago Silva n’étouffe le danger avec un tacle glissé superbement chronométré.

Aubameyang a eu du mal à avoir un impact et a perdu son sang-froid avec une faute imprudente sur White qui a valu une réservation à Michael Oliver.

Gabriel Martinelli était une menace constante et sa croix flottante a choisi Jésus non marqué, dont le visage était une image de frustration après que sa tête plongeante ait raté la cible à seulement six mètres.

La réservation d’Aubameyang avait fait monter la température dans une rencontre de plus en plus agitée.

Bukayo Saka a été accusé d’avoir plongé par Potter après avoir échoué à gagner une faute lorsqu’il est allé au sol après une barge d’épaule de Marc Cucurella.

Arteta a rejoint un échange furieux entre les deux équipes d’entraîneurs et Saka a répondu en fauchant Cucurella quelques instants plus tard alors que la star d’Arsenal était réservée.

Après avoir réussi seulement quatre touches en première mi-temps, Aubameyang a finalement eu une vue de but après le coup manqué de William Saliba mais le défenseur d’Arsenal a récupéré pour bloquer le tir.

Joué par la passe habile de Saka, Jesus a forcé un bon arrêt d’Edouard Mendy et du corner qui en a résulté, Arsenal a pris les devants à la 63e minute.

La défense de Chelsea a été lamentable car la livraison de Saka a été manquée par trois joueurs de Chelsea avant que Gabriel ne réagisse le plus rapidement pour rentrer à la maison sur la ligne de but.

La vue d’Aubameyang remplacé quelques instants après le but de Gabriel n’a fait qu’ajouter à la joie des fans d’Arsenal entassés dans un coin du Shed End alors qu’ils commencent à rêver de la gloire du titre.

