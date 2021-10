Arsenal bat Aston Villa pour rester en tête de la Super League féminine, Chelsea bat Brighton

Kim Little a marqué deux fois alors qu’Arsenal a rebondi après une première mi-temps frustrante pour battre Aston Villa 4-0 et rester en tête de la Super League féminine samedi, tandis que Chelsea, deuxième, a remporté une victoire à domicile 3-1 contre Brighton & Hove Albion. Les Gunners ont été tenus sans but pendant les 45 premières minutes par une défense acharnée de Villa, mais Little a fait la percée six minutes après la mi-temps pour les meneurs de la ligue, et la résistance de l’équipe locale s’est effondrée dans les 10 dernières minutes.

Mana Iwabuchi, qui a passé les six premiers mois de 2021 à Villa, a ajouté un deuxième pour les visiteurs à la 80e minute avant que la remplaçante Katie McCabe n’obtienne un superbe troisième trois minutes plus tard. Little a complété le score dans les arrêts de jeu avec son deuxième.

Plus tôt dans la journée, Fran Kirby a inscrit les trois buts alors que les champions en titre Chelsea battaient Brighton pour les laisser à la deuxième place avant les quatre rencontres de dimanche avec neuf points, trois points derrière Arsenal.

