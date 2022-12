Arsenal avance de sept points en tête alors qu’Ødegaard inspire la victoire à Brighton

Avec un écart de sept points sur Manchester City, 2023 promet tant pour Arsenal. Si la Coupe du monde s’annonçait en début de saison et entraînait des dégâts collatéraux considérables, l’équipe de Mikel Arteta n’a pas encore perdu pied. Il y a des vulnérabilités. Brighton a marqué deux buts en fin de seconde période, un autre exclu par VAR, pour empêcher que cela ne devienne un défilé du nouvel an. Il y aura d’autres nerfs à affronter, à commencer par Newcastle mardi et Arteta devra peut-être bientôt trouver des moyens de cacher ses peurs personnelles. Brighton v Arsenal : Premier League – en direct Lire la suite Parfois, il a fait une figure torturée mais à Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli, chacun d’eux buteurs, Ødegaard livrant une performance brillamment créative, il y a tellement plus pour eux que Gabriel Jesus. “Une grande victoire, je suis vraiment content, ils nous ont rendu la tâche difficile”, a déclaré Arteta. “Chaque match est un énorme test.” Brighton n’avait perdu que trois des 10 rencontres précédentes de Premier League avec Arsenal et finirait par jouer son rôle, mais il ne leur a fallu que 70 secondes pour concéder. Martinelli a récupéré le ballon après la poussée d’Ødegaard, et le ballon a finalement été dévié pour que Saka termine. Cela aurait pu bientôt être deux, Robert Sánchez étouffant quand Oleksandr Zinchenko s’était échappé sur la gauche, où Tariq Lamptey a lutté avec l’effervescence de Martinelli. Les points forts du Ghanéen résident dans l’attaque, et de son chevauchement, Leandro Trossard, le faux n ° 9 de Brighton, a vu un tir dévié. Ses brogues et ses jambes de pantalon boueuses alors qu’il arpentait, Arteta a juré lorsque Trossard a forcé Aaron Ramsdale à un arrêt élevé. Ødegaard, donnant l’exemple de l’excellence plutôt que des coups de poing, a redonné le sourire à son manager juste avant la pause. Premier à un deuxième ballon après un corner de Saka, le but du Norvégien doit beaucoup plus à la fortune qu’à sa technique par ailleurs impeccable. “Je pense que c’était un grand but”, a-t-il déclaré. “Trois points, c’était tout aujourd’hui.” “Il fait ce que nous voulons qu’il fasse, décider des matchs de football”, a déclaré Arteta à propos de son capitaine. “Les quatre joueurs de pointe ont marqué aujourd’hui, c’est une excellente nouvelle.” Gabriel Martinelli s’accroche à la passe de Martin Ødegaard et tire dans le quatrième d’Arsenal. Photographie: Adam Davy / PA Pour Brighton, il n’y avait aucun signe d’Alexis Mac Allister, toujours porté disparu bien que présumé dégrisé par les célébrations argentines. Il a reçu des applaudissements chaleureux dans le préambule du match uniquement pour que l’annonceur du stade demande – vraisemblablement en plaisantant – si quelqu’un avait le numéro du milieu de terrain. L’Argentin aurait pu remplacer Moises Caicedo, suspendu après avoir été averti lors de la défaite 3-1 de Southampton. Billy Gilmour, partenaire de Pascal Gross, a eu du mal au milieu de terrain. Avec Mac Allister et Caicedo en tête des listes de souhaits de transfert de janvier, Roberto de Zerbi et le PDG du club Paul Barber, fraîchement honoré dans les honneurs du Nouvel An du Roi, pourraient bientôt avoir besoin de solutions plus permanentes au milieu de terrain. “Je ne peux rien dire de plus que Mac Allister est dans mon équipe de Brighton, je ne peux rien vous dire de plus”, a déclaré De Zerbi. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

L’étourdissant de Demarai Gray pour Everton nie la victoire de Manchester City Lire la suite

Trois buts plus tard, Arteta a enlevé Zinchenko et Ben White pour Kieran Tierney et Takehiro Tomiyasu, pour protéger les joueurs clés. Lorsque Kaoru Mitoma est intervenu depuis l’espace que son compatriote japonais laxiste avait laissé pour marquer, cela lui a rappelé à quel point Arteta dépendait de son premier XI, son équipe beaucoup plus mince que ses poursuivants.

Dans ces os nus se trouve la qualité d’Ødegaard, dont la passe de ratissage scandaleuse a établi le but de Martinelli avant que le premier but de l’adolescent Evan Ferguson en Premier League n’établisse un point culminant dans lequel Brighton a montré un danger qui manquait à sa première mi-temps.

“Peut-être que nous devons contrôler un peu mieux le jeu”, a admis Ødegaard. “Nous les avons laissés entrer plusieurs fois, mais c’est une bonne équipe, bonne balle au pied.”

Lorsque Mitoma a eu le ballon dans le filet une deuxième fois, un retour miraculeux a été observé, seulement pour que la technologie intervienne. “Le dernier but de Martinelli, ça a clôturé le match”, a ensuite haussé les épaules De Zerbi.

Maniaque sur la ligne de touche pendant ces derniers instants, Arteta a appelé au calme, son expression frénétique ne correspondait pas à distance. Il a finalement pu respirer. Son équipe pourrait regarder City d’une plus grande hauteur.