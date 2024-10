Arsenal aujourd’hui : Preston absent et rencontre avec Per Mertesacker

Bonjour les amis. C’est à mon tour de vous accueillir pour une nouvelle journée sur la planète Arsenal avec quelques réflexions sur ce qui se passe au club.

J’ai hâte de passer une bonne journée à l’extérieur – peut-être voir certains d’entre vous dans le train jusqu’à Preston North End pour le match de la Coupe Carabao de ce soir ? Il devrait y avoir environ 5 000 fans d’Arsenal présents au match.

L’allocation généreuse de billets à l’extérieur pour un match qui n’est pas considéré comme le plus glamour de la saison signifie qu’il s’agit d’une opportunité fantastique pour les personnes qui n’obtiennent généralement pas de billets pour une expérience à l’extérieur. J’ai entendu des amis dire qu’eux aussi emmènent leurs enfants comme cadeau à mi-parcours, ce sera donc un spécial nouvelle génération en dehors du terrain ainsi que, espérons-le, sur celui-ci. Une poignée de jeunes ont une autre chance de faire valoir leur cause et les yeux seront à nouveau tournés vers Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, les starlettes les plus avancées qui montrent à chaque apparition à quel point elles ne pourraient pas être plus proches de la pleine confiance du manager. .

L’astuce pour Mikel Arteta cette semaine est de savoir comment gérer au mieux ses ressources. L’équipe peut être divisée en différentes catégories pour le moment : les joueurs en pleine forme, ceux dont la charge de travail nécessite une attention particulière, le groupe qui a besoin de quelques minutes pour développer sa forme physique et perfectionner son acuité, les jeunes joueurs en marge qui ouvrent la porte proverbiale pour un l’opportunité et les absents. La conférence de presse d’avant-match a apporté un énorme soulagement lorsqu’il a été confirmé que Gabriel et Jurrien Timber ne semblaient pas avoir de problèmes majeurs. Riccardo Calafiori sera absent un peu plus longtemps, ce qui est frustrant, mais au moins cela dure des semaines, pas des mois.

Trouver le bon équilibre pour le match contre Preston après quelques jambes douloureuses et fatiguées contre Liverpool, avec une série de matchs difficiles à l’extérieur en championnat et en Ligue des champions à l’horizon, est le défi.

Soyez assez fort, donnez du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, reposez-vous quelques-uns – j’espère que le mélange sera parfait.

Voici quelques-uns des faits saillants d’Arsenal aujourd’hui.

Art de Roche a eu une conversation passionnante avec le directeur de l’académie, Per Mertesacker. Il a donné des aperçus très intéressants sur le cheminement qui commence incroyablement jeune de nos jours. Nwaneri et Lewis-Skelly ont débuté avec le club il y a près de 10 ans en pré-académie, avant d’avoir la chance de signer officiellement chez les moins de neuf ans. Ce que dit Mertesacker à propos de la compétition et de la nécessité d’avoir les bons enfants et pas seulement les bonnes familles à l’âge est vraiment intéressant : « Les moins de neuf ans construisent vraiment les bases de votre équipe pour l’avenir. Je n’appellerais pas cela un marché des transferts des moins de huit ans… (mais) il en est probablement proche. Il existe de multiples opportunités pour les jeunes talentueux de huit ans, il faut alors bien faire les choses au sein du système. Il ne faut pas trop leur promettre. Le talent du football vous amène dans le bâtiment. C’est la personne ou le personnage qui le réalise de manière cohérente qui fixe le plafond. Il y a beaucoup de choses dans cet article qui donnent matière à réflexion concernant le développement des jeunes.

James McNicholas a eu le courage d’évoquer l’opinion de Jamie Carragher sur les tendances à la manière de Jose Mourinho qu’il voit dans l’Arsenal d’Arteta. Arteta l’a d’abord traité avec une batte droite, mais James a de nouveau donné un coup de coude, ce qui a encouragé le manager à parler de l’époque où il était entraîné par Mourinho à Barcelone. Le tableau plus large, cependant, concerne un débat sur le style d’Arsenal que James explore dans son article. « Peut-être n’avons-nous tout simplement pas encore vu le style souhaité par Arsenal en action », écrit-il. Il est difficile d’avoir une vision ferme du style d’Arsenal cette saison, car les blessures et les cartons rouges ont créé le besoin de plus de pragmatisme. Nous attendons tous avec impatience le moment où, espérons-le, l’équipe disposera d’un effectif complet et montrera plus d’expression sur qui elle est et comment elle veut jouer.

Bref, de quoi se mettre sous la dent avant le match de ce soir. Profitez-en depuis Preston, Londres ou n’importe où dans le monde où vous suivez Arsenal.

Rendez-vous au deuxième poste,

Amy

(Photo du haut : Alex Dodd – CameraSport via Getty Images)