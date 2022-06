Arsenal “attend une réponse” sur la dernière offre de Lisandro Martinez avec l’Argentin désireux de bouger

Arsenal attend une réponse de l’Ajax concernant sa dernière offre pour le défenseur argentin Lisandro Martinez, le joueur lui-même souhaitant un transfert en Premier League cet été.

Les Gunners ont soumis une deuxième offre pour le joueur polyvalent de 24 ans, qui a occupé le poste d’arrière central, d’arrière gauche et de milieu de terrain défensif la saison dernière, avec des frais estimés à environ 40 millions d’euros, avec un potentiel d’ajout. -ons.

Arsenal a soumis une nouvelle offre pour Lisandro Martinez, comme l’a rapporté @MikeVerweij. 40 millions d’euros avec les add-ons inclus, mais l’Ajax a toujours demandé des frais de 50 millions d’euros. Man Utd a également été en contact avec son agent ⚪️🔴 #AFC Encore une fois, l’Ajax n’a pas l’intention de vendre à la fois Lisandro et Jurrien Timber. pic.twitter.com/yjiTEt5g1j — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 27 juin 2022

Et, selon Goal.com, l’Ajax n’a pas encore répondu à la dernière offre, y réfléchissant actuellement alors qu’il cherche à faire une vente défensive entre Martinez et Jurrien Timber cet été.

On pense que le joueur lui-même souhaite passer en Premier League. Manchester United tient également à Martinez mais travaille actuellement sur un accord pour Frenkie de Jong et devrait ensuite tourner son attention vers Antony, son compatriote de Martinez à l’Ajax.

Cela pourrait laisser Arsenal comme la perspective la plus attrayante qui reste sur la table pour le club et le joueur, et bien qu’ils puissent encore refuser la deuxième offre des Gunners, un compromis pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Jésus dans le bâtiment

Pendant ce temps, Gabriel Jesus est arrivé à London Colney alors qu’il cherche à passer un examen médical avant de signer un contrat de cinq ans avec Arsenal.

🚨 Gabriel Jesus est accueilli par le directeur technique d’Arsenal, Edu, à son arrivée à London Colney pour son examen médical aujourd’hui. [The Sun exclusive] #afc pic.twitter.com/rBJoGBkV2A – afcstuff (@afcstuff) 28 juin 2022

Le Brésilien rejoindra Manchester City dans le cadre d’un accord d’une valeur de 45 millions de livres sterling et deviendra la quatrième signature d’Arsenal après les arrivées de Matt Turner, Marquinhos et Fabio Vieira.

