Arsenal atteint les KO avec une victoire sur le PSV Eindhoven

Le vainqueur de Granit Xhaka en deuxième mi-temps a assuré à Arsenal une victoire 1-0 sur le PSV Eindhoven à l’Emirates Stadium et une place en phase à élimination directe de la Ligue Europa jeudi.

Les hommes de Mikel Arteta ont pris cinq points d’avance sur le PSV en tête du groupe A lors d’un match reprogrammé qui a été reporté le mois dernier à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Les deux équipes se retrouveront dans une semaine, alors qu’un point pour Arsenal suffirait à conclure la première place et à se qualifier directement pour les 16 derniers.

« Je suis tellement content de marquer. Je ne sais pas quand j’ai marqué pour la dernière fois avec le pied droit mais si heureux », a déclaré Xhaka à BT Sport.

« Peu importe quel pied ou qui marque. Cela nous donne confiance et passe au suivant.

Une quatrième victoire en autant de matches en Europe signifie qu’Arsenal a remporté 13 de ses 14 matches toutes compétitions confondues cette saison.

“Tout va bien pour le moment mais pour nous ce n’est pas une surprise, nous faisons beaucoup de travail”, a ajouté Xhaka.

“Nous gagnons et perdons en équipe et en ce moment nous sommes très dangereux. Nous voulions passer et nous sommes très heureux.

Les leaders de la Premier League ont dominé pendant de longues périodes mais ont dû attendre jusqu’à 19 minutes pour prendre l’avantage lorsque Takehiro Tomiyasu a renvoyé le ballon à Xhaka pour marquer son troisième but de la saison.

Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont tous deux failli prolonger l’avantage en fin de match, mais le PSV de Ruud van Nistelrooy a rarement menacé d’égaliser.

Arsenal, qui compte quatre points d’avance sur Manchester City, champion en titre, revient en Premier League dimanche avec une visite à Southampton.

