Mikel Arteta a suggéré qu’Arsenal concède trop de buts à domicile parce qu’ils sont trop émotifs et a exhorté son équipe à faire preuve de plus de sang-froid à l’avenir.

Arsenal est invaincu lors de ses six premiers matches de Premier League – quatre victoires et deux nuls – et a gardé ses cages inviolées lors des deux matches à l’extérieur jusqu’à présent, enregistrant également une victoire 1-0 à Brentford lors du quatrième tour de la Coupe Carabao mercredi.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais ils ont encaissé six buts en quatre matches à domicile, le plus récemment permettant à deux reprises de perdre l’avance lors de leur match nul 2-2 contre Tottenham Hotspur dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé si la disparité pouvait s’expliquer par le fait que son équipe était trop « chargée », Arteta a répondu : « Parfois, nous le sommes, oui. Nous voulons attaquer trop vite, oui. Cela dépend de plusieurs facteurs, pas d’un seul.

« Surtout à domicile, nous avons beaucoup d’erreurs individuelles qui mènent à des buts et cela nous a surtout posé des problèmes, à l’extérieur, nous n’avons pas eu cela.

« Il est vrai qu’à l’extérieur, je pense que cette approche est très différente de celle de nos adversaires, mais c’est quelque chose que nous devons changer rapidement, car si nous voulons la cohérence des résultats, surtout à domicile, c’est quelque chose que nous devons changer et c’est pour bien sûr. »

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, affirme que les joueurs doivent apprendre à « changer de vitesse » afin de mieux contrôler leurs matchs à domicile. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Bien que la taille de l’échantillon soit petite, Arsenal concède en moyenne trois tirs cadrés par match à domicile, tandis que ce chiffre tombe à 1,5 à l’extérieur. De plus, les Gunners ont concédé dès la première minute de trois matches de Premier League en 2023.

« Dans le football en général, nous n’allons pas changer notre approche quant à la manière dont nous voulons récupérer le ballon », a ajouté Arteta. « Et nous sommes une équipe très, très agressive et nous n’allons pas changer cela.

« Il s’agit d’avoir la capacité de changer de vitesse. Nous ne pouvons pas jouer avec ces vitesses tout le temps lorsque nous avons le ballon et que nous ne l’avons pas. Nous devons jouer à des rythmes différents et le jeu nécessite un rythme différent par rapport à le comportement de l’adversaire : Est-ce qu’ils vous attendent ? Est-ce qu’ils sautent ? Est-ce qu’ils sont agressifs ? N’est-ce pas ? Où sont les espaces ? Et il faut gérer ça un peu mieux.

« C’est [a] mental [issue]il s’agit de lire la situation, il s’agit de trouver le calme et d’être mal à l’aise ou à l’aise quand il s’agit d’un jeu plus chaotique que parfois nous provoquons dans notre façon de jouer.

Avant le déplacement de samedi à Bournemouth, Arteta a des doutes sur plusieurs joueurs, dont Declan Rice (arrière), Bukayo Saka (pied), Leandro Trossard (muscle) et Gabriel Martinelli (ischio-jambiers.)