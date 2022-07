Arsenal apprend le prix demandé pour Lucas Paqueta

Arsenal a appris combien il devrait payer pour signer le milieu de terrain lyonnais Lucas Paqueta.

Des informations ont émergé la semaine dernière affirmant qu’Arsenal restait intéressé par la star lyonnaise et que les Gunners pourraient faire un geste pour le Brésilien cet été.

À l’époque, on affirmait que Paqueta coûterait environ 50 millions d’euros et offrirait une option polyvalente au milieu de terrain.

Paqueta a rejoint Lyon en septembre 2020 en provenance de l’AC Milan. Depuis, il a joué à 77 reprises pour l’équipe de Ligue 1, inscrivant 21 buts et fournissant 13 passes décisives.

Il est sous contrat au Parc Olympique Lyonnais jusqu’en 2025.

Cependant, Fabrizio Romano a fourni une nouvelle mise à jour sur la situation lundi.

Le journaliste affirme qu’Arsenal n’a pas encore fait de proposition pour le Sud-Américain, mais c’est une situation à surveiller car Paqueta adorerait jouer en Premier League.

De plus, Romano ajoute que Lyon veut au moins 60 à 65 millions d’euros pour Paqueta :

“Pour le moment, le camp de Paqueta a refusé les négociations car jusqu’à présent, Arsenal n’a fait aucune proposition pour Lucas”, a écrit Romano.

“Ce sera une situation à surveiller jusqu’à la fin du marché des transferts car Paqueta adorerait jouer en Premier League.

“Lyon finit souvent par vendre ses joueurs vedettes, mais Paqueta ne sera pas bon marché – son club aimerait au moins 60 à 65 millions d’euros plus des bonus pour le Brésilien.”

