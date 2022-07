Arsenal annonce officiellement la signature d’Oleksandr Zinchenko de Man City

La star internationale ukrainienne Oleksandr Zinchenko a enfin une adresse à Londres alors qu’Arsenal a officiellement annoncé la signature du polyvalent quatre fois vainqueur de la Premier League, âgé de 25 ans.

Annoncé via le site officiel du club et le compte Twitter, Zinchenko devient la cinquième signature faite par le directeur technique d’Arsenal Edu Gaspar et le manager Mikel Arteta cet été alors que les Gunners cherchent à faire un sérieux effort pour que Champions Football aille de l’avant.

💛🖤 Bienvenue, Alex 🖤💛 — Arsenal (@Arsenal) 22 juillet 2022

Zinchenko rejoint les rangs de l’Emirates Stadium derrière d’autres signatures clés Gabriel Jesus et Fábio Vieira, ainsi que le jeune brésilien Marquinhos et le gardien international américain Matt Turner, portant les dépenses de transfert estivales du club à un montant considérable de 112 millions de livres sterling.

Dans des citations du site Web du club, Edu a annoncé l’accord et le joueur, déclarant: «Je suis très heureux de voir comment nous travaillons en équipe ici au club. Nous avons élaboré un plan tôt et Oleksandr Zinchenko était l’un des principaux objectifs de notre liste.

“Nous sommes ravis d’avoir Alex avec nous maintenant car il a les qualités qui, j’en suis sûr, vont mettre notre équipe à un niveau différent.”

Capable de jouer un rôle de premier plan en tant que 8 du côté gauche au milieu de terrain, en tant qu’arrière gauche ou même plus en avant dans un rôle d’attaquant central, Zinchenko possède un profil de joueur polyvalent qui est au cœur du mandat de recrutement défendu par Arteta cet été à Arsenal.

Le patron des Gunners s’est également prononcé sur l’accord conclu après avoir travaillé directement avec Zinchenko pendant son mandat au sein de l’équipe de direction de Pep Guardiola en tant qu’assistant à Manchester City.

« Nous sommes si heureux qu’Alex nous ait rejoint. C’est un joueur que je connais personnellement très bien et que j’ai continué à suivre après mon passage à Manchester City. Alex est un joueur de grande qualité qui nous donnera des options et de la polyvalence.

“Il ne s’agit pas seulement des positions qu’il peut jouer, mais aussi de la polyvalence qu’il nous donnera en attaque et en défense. Alex est une personne avec de grandes qualités humaines et de caractère, et je suis ravi que tout le monde ait fait cet énorme effort pour amener Alex au club.

Alors qu’Arsenal serait toujours en lice pour d’autres accords, peut-être pour l’un des Youri Tielemans de Leicester City ou Lucas Paqueta de l’Olympique Lyonnais, la spéculation persiste quant à la capacité de Zinchenko à être déployé pour Arsenal, mais il reste évident que son rôle sera important. un alors que la saison de Premier League 2022-23 approche à grands pas.

Pour en savoir plus sur Arsenal, lisez ci-dessous

L’Atalanta pousse fort pour le défenseur d’Arsenal Nuno Tavares

Cédric Soares fait l’éloge des attributs clés de la nouvelle recrue d’Arsenal, Fábio Vieira

Gabriel Jesus distingue un coéquipier d’Arsenal pour ses éloges lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis