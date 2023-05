Arsenal ajoute de l’or à son kit malgré le titre de Premier League manquant

Le nouveau kit or d’Arsenal est un clin d’œil au passé, mais les fans espèrent qu’il y aura plus de gloire dans un proche avenir. Adidas

Malgré leur long et épuisant défi pour le titre de Premier League qui s’est terminé sans succès, Arsenal aura toujours l’air glorieux en or la saison prochaine.

Les Gunners ont finalement été rattrapés et dépassés par Manchester City après avoir passé un total de 248 jours en tête du classement en 2022-23 – le temps le plus long qu’une équipe ait passé dans cette position en une saison sans remporter le trophée. .

Mais même s’ils ont remporté la médaille d’argent (et la qualification pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016-17), l’équipe de Mikel Arteta sortira aux Emirats la saison prochaine avec un badge en or et une garniture assortie sur leurs maillots.

En effet, le kit domicile d’Arsenal pour la saison 2023-24 est un hommage au 20e anniversaire de la célèbre équipe « Invincibles » du club – qui a remporté le titre de Premier League 2003-04 sans perdre un seul match.

Dirigé par Thierry Henry, Robert Pires et Dennis Bergkamp, ​​Arsenal s’est lancé dans une série de 26 victoires et 12 nuls pour remporter le championnat par 11 points d’avance.

Ce record de résultat exact W26/D12 est cousu dans le ruban adhésif qui descend le long du nouveau maillot domicile. La garniture est également dorée dans une couleur or métallique pour refléter la nature impérieuse du célèbre exploit des Invincibles.

La base rouge vif du design présente également un motif en zigzag ton sur ton qui est devenu synonyme de kits Arsenal au fil des ans, à partir du début des années 1990 et régulièrement revisité par de nombreuses bandes rétro teintées du club.

Dans le cadre de la grande révélation, Bukayo Saka – fraîchement sorti de la signature d’un nouveau contrat à long terme avec son club d’enfance – a été rejoint par plusieurs centaines de supporters d’Arsenal et de membres du personnel de l’Emirates Stadium pour montrer fièrement leur dernier uniforme.

Les stars de l’équipe féminine du club, Leah Williamson, Kim Little et Lia Walti, ont également contribué au lancement du kit, et la première fois que les fans verront le kit en action, ce sera lors du dernier match de Super League féminine des Gunners de la saison contre Aston Villa le Samedi.

Saka & Co. arborera également le nouveau maillot lors de la clôture de leur campagne de Premier League dimanche contre Wolverhampton Wanderers.

Exactement deux décennies après leur dernier titre, les Gunners espèrent que le 20e anniversaire de l’un des plus grands miracles modernes de la Premier League coïncidera avec la répétition de l’histoire aux Emirats la saison prochaine.