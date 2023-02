Arsenal affrontera Barcelone pour la sensation adolescente brésilienne: rapport

Arsenal cherche désespérément à obtenir la signature de la sensation brésilienne Vitor Roque, selon des informations, mais ils font face à la concurrence de Barcelone.

Roque était l’une des stars du championnat sud-américain des moins de 20 ans ce mois-ci, terminant co-meilleur buteur aux côtés du nouveau garçon de Chelsea, Andrey Santos, alors que la Selecao remportait le titre.

Selon le point de vente espagnol COMME (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a nommé Roque dans son équipe du tournoi, l’avenir de l’attaquant de l’Athletico Paranaense est en Europe.

Roque a été co-meilleur buteur du Championnat sud-américain des moins de 20 ans alors que le Brésil a remporté le trophée (Crédit image : Getty)

Arsenal et Barcelone seraient “prêts à tout” pour Roque, bien qu’il soit peu probable qu’ils soient les seuls clubs impressionnés par le joueur de 17 ans.

Le Championnat sud-américain U-20 en Colombie s’est terminé dimanche, lorsque le Brésil a battu l’Uruguay 2-0 pour terminer en tête de la phase de groupes finale et décrocher le trophée.

Roque a marqué six buts en huit apparitions au tournoi pour partager le Soulier d’or avec son compatriote Santos.

L’attaquant a rejoint l’Athletico Paranaense en provenance de Cruzeiro l’année dernière et a rapidement eu un impact, aidant le club de Curitiba à atteindre la finale de la Copa Libertadores.

Vitor Roque a renvoyé l’Athletico Paranaense en finale de la Copa Libertadores la saison dernière (Crédit image : Marcelo Endelli/Getty Images)

Roque a été nommé dans l’équipe du tournoi, mais Paranaense n’a pas été à la hauteur car ils ont perdu contre leurs compatriotes brésiliens Flamengo en finale.

Il a marqué contre Libertad et Estudiantes lors des 16 derniers et des quarts de finale respectivement, avant de marquer des buts lors des deux matches de la victoire de son équipe en demi-finale contre Palmeiras.

Roque a déjà fait 36 ​​apparitions pour Paranaense et 16 pour Cruzeiro, marquant 13 buts entre les deux clubs, et il n’aura 18 ans que plus tard ce mois-ci.

