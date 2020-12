LONDRES – Jamais un match mort de la Ligue Europa n’a été aussi vivant. Arsenal s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition avant le coup d’envoi, ce qui a incité le manager Mikel Arteta à apporter 11 changements à sa formation de départ. Mais essayez de dire aux 2000 fans présents que ce match n’avait pas d’importance.

Après neuf mois de lock-out en raison du COVID-19, les supporters ont finalement été autorisés à entrer dans l’Emirates Stadium, socialement distancés à intervalles réguliers dans les deux niveaux inférieurs des tribunes est et nord. Les Gunners détestent généralement jouer les jeudis soirs, une réflexion européenne après coup disputée à l’ombre des matches de la Ligue des champions organisés plus tôt dans la semaine, mais ce fut une nuit pour se délecter du banal, pour saisir un aperçu de la normalité.

Dans cet esprit, une poignée de supporters ont bravé une nuit extrêmement froide dans le nord de Londres pour prendre place bien plus d’une heure avant le coup d’envoi. Les 2000 élus, sélectionnés sur la base du premier arrivé, premier servi parmi les membres Gold et Premium, ont été applaudis par les stewards alors qu’ils franchissaient les tourniquets, se mettant à nouveau en action pour la première fois depuis mars.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les règlements de l’UEFA imposaient aux supporters de se distancer socialement lorsqu’ils étaient assis, même les familles arrivant ensemble, et des rangées si parfaites de personnes avec deux sièges et une rangée entre elles se sont progressivement formées lorsqu’un message du capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang a été relayé sur les grands écrans.

«Le football, c’est vous, vous nous avez manqué», a-t-il commencé. « Certains d’entre nous sont toujours séparés mais nous restons ensemble. »

Il y a eu le retour triomphant de Gunnersaurus après une réaction publique à la nouvelle.L’homme qui a joué la mascotte du club pendant 27 ans, Jerry Quy, a été victime des mesures de licenciement hors terrain du club.

2 Liés

Les 2000 ont fait entendre leur voix, plus fort que vous ne le pensez, mais inévitablement seulement une imitation du moment où 60000 ont rempli cette arène. Ils ne sont pas toujours les plus bruyants dans ces parties, mais personne n’a manqué cette opportunité.

Les joueurs d’Arsenal ont embrassé le bruit, comme le premier chant des oiseaux le matin après la plus dure des tempêtes. Lors de leurs deux précédents matchs à domicile de la Ligue Europa, les Gunners étaient 1-0 après 22 minutes contre Molde et avaient besoin de 42 minutes lourdes pour briser Dundalk. Ici, manifestement enthousiasmés par la joie débridée autour d’eux et libres de toute attente, sans rien pour jouer, ils menaient 2-0 en 18 minutes.

Le tir de 30 mètres d’Alexandre Lacazette a ouvert le score, une métaphore footballistique de la libération physique de ceux qui se trouvaient dans les gradins. L’arbitre roumain Radu Marian Petrescu a dû rappeler aux Gunners qu’il y avait un match à terminer après que plusieurs joueurs aient passé si longtemps à célébrer avec une partie de la tribune est. Pablo Mari, marquant sa première apparition depuis le 17 juin, a dirigé à la maison son premier but d’Arsenal cinq minutes plus tard alors que l’équipe locale prenait une confortable avance.

« Il n’y a qu’un seul Gunnersaurus », ont chanté les fans locaux. « Que pensons-nous de Tottenham? »

Arsenal a accueilli les fans aux Emirats avec une victoire tout à fait agréable sur le Rapid Vienna. Marc Atkins / Getty Images

Arteta les a finalement salués avec une salve d’applaudissements après un long chant de « Mikel, Mikel nous donne un signe » alors qu’il discutait avec deux membres du staff pendant une pause dans le jeu cinq minutes avant la mi-temps.

Eddie Nketiah a ajouté un troisième avec le dernier acte significatif de la première mi-temps. Le Rapid de Vienne n’aurait pas pu être aussi mauvais qu’en première période par la suite, se ralliant pour marquer une consolation deux minutes après le redémarrage, mais Arsenal a continué à affirmer sa domination et le remplaçant Emile Smith Rowe a ajouté un quatrième mérité après un bon travail de Nicolas Pepe. et Ainsley Maitland-Niles pour compléter la victoire 4-1.

Dix clubs de Premier League peuvent avoir des fans dans leurs stades sous le système de hiérarchisation des coronavirus du Royaume-Uni, et lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait donner un avantage à ces équipes, Arteta a déclaré: « Probablement, parce que ce sport sans fans est complètement différent. Tout est plus plat, le les joueurs perdent un peu de but et d’émotion.

« C’est quelque chose que vous voulez partager. En fin de compte, nous sommes ici pour divertir, nous sommes là pour faire profiter les fans. Ils ont une énorme passion pour notre club de football et quand ils sont capables de le transmettre, ça touche directement les joueurs. Pour moi, les avoir ici à la maison ou ailleurs, c’est toujours différent à cause d’eux. «

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

C’était, franchement, l’une des performances d’Arsenal les plus agréables de la saison. Arteta a parlé de la nécessité pour les fans d’investir dans le changement de culture qu’il essaie d’engendrer, mais ils ont besoin de quelque chose de tangible auquel croire après des années de fausses aubes.

Les relations de l’équipe avec ses supporters ont par conséquent parfois été difficiles, ce qu’Arteta a reconnu avoir sans doute atteint un point bas après le limogeage d’Unai Emery en novembre dernier. Il y avait un petit rappel de la guerre civile qui fait parfois rage – un fan a choisi de marquer l’occasion en apportant une banderole qui disait « Ramener Mesut », en référence à l’exilé Mesut Ozil, dont l’omission illustre les divisions internes qui imprègnent le fanbase.

Pourtant, les plaintes étaient la dernière chose dans l’esprit de tout le monde.

« C’est formidable d’être de retour. Il ne s’agit peut-être que de 2000, mais c’est un début », a déclaré Akhil Vyas, un fan des Gunners et membre du conseil d’administration d’Arsenal Supporters ‘Trust. « Le sentiment de bonheur est revenu et agréable de se sentir à nouveau membre de la communauté. »

La chaleur accablante devra continuer lorsque la nouveauté se dissipera et que les défis les plus difficiles arriveront. Mais si le processus de création d’une connexion recommence après une si longue période d’intervalle, c’était une façon positive de commencer.