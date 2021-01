Arsenal accepte un prêt de 120 millions de livres sterling alors que l’impact du COVID-19 frappe davantage le club

Arsenal a emprunté 120 millions de livres sterling à la Banque d’Angleterre pour aider les liquidités du club à travers la pandémie COVID-19 en cours.

Le prêt est remboursable d’ici la fin du mois de mai et est principalement conçu pour aider à compenser l’absence continue de revenus de match pour la saison.

– Pourquoi Arsenal a-t-il renvoyé Saliba en prêt?

– Agent de Mesut Ozil: son avenir se décidera bientôt

De manière significative, l’argent ne peut pas être utilisé pour les transferts car il provient du COVID Corporate Financing Facility (CCFF) de la Banque d’Angleterre, qui est le même système par lequel Tottenham et la Football Association ont reçu un soutien financier l’année dernière.

Peu de clubs ou d’organisations sont éligibles au CCFF en raison de critères de qualification stricts qui incluent une forte cote d’investissement et la détermination qu’une entreprise apporte une «contribution significative à l’économie britannique».

On ne sait pas quels intérêts Arsenal devra payer sur le prêt, mais les Spurs ont emprunté leur somme de 175 millions de livres sterling à un taux de 0,5%.

« Alors que nous continuons à travailler sur les implications de la pandémie mondiale sur nos finances, nous pouvons confirmer aujourd’hui que le club a satisfait aux critères fixés par la Banque d’Angleterre pour le mécanisme de financement des entreprises COVID (CCFF) », a déclaré un communiqué d’Arsenal.

<< En conséquence, nous prenons un prêt à court terme de 120 millions de livres sterling par le biais de cette facilité pour aider en partie à gérer les impacts des pertes de revenus attribuables à la pandémie. Il s'agit d'une approche similaire à celle adoptée par une grande variété d'organisations majeures à travers de nombreuses industries, y compris le sport et est remboursable en mai 2021. "

Cette décision met en évidence les difficultés auxquelles les clubs sont confrontés pour faire face à une énorme baisse de revenus résultant de la pandémie, en particulier à Arsenal, où les revenus des matchs représentaient un quart de leurs revenus en 2018-2019.

Arsenal a déjà licencié 55 membres du personnel non-joueurs en plus de réduire considérablement la taille de leur réseau de dépistage et de se séparer de plusieurs membres du personnel de haut niveau, dont l’ancien chef du football Raul Sanllehi et le négociateur de contrat Huss Fahmy.

Nous pouvons confirmer que le club a satisfait aux critères fixés par la Banque d’Angleterre pour le mécanisme de financement des entreprises Covid (CCFF) – Arsenal (@Arsenal) 7 janvier 2021

L’absence d’une tournée de pré-saison avant la saison 2020-21 ne représente qu’un coup dur pour les sources de revenus commerciales et il a été estimé par l’Arsenal Supporters ‘Trust au début de la pandémie qu’une année complète sans supporters pourrait signifier que le club perd autant que 144 millions de livres sterling.

Le club a décidé l’année dernière de refinancer la dette de l’Emirates Stadium – estimée à l’époque à environ 160 millions de livres sterling – avec le propriétaire Kroenke Sports Enterprises rachetant les obligations en circulation et transférant la somme restante à un autre prêteur.

« Le CCFF s’ajoute au prêt accordé par nos propriétaires Kroenke, Sports & Entertainment qui nous a permis de refinancer la dette sur l’Emirates Stadium en août dernier », a ajouté Arsenal.

Il reste à voir si cette décision à court terme permettra au club de se débarrasser d’autres charges financières, notamment une masse salariale gonflée.

Sead Kolasinac et William Saliba sont déjà partis en prêt tandis que Mesut Ozil pourrait partir avec le club désireux de retirer son salaire de 350000 £ par semaine.

Arsenal a dépensé 45 millions de livres sterling pour Thomas Partey cet été, mais cet argent n’a été débloqué qu’après une demande spécifique adressée à Stan Kroenke par des personnalités du club, notamment le directeur technique Edu et le manager Mikel Arteta.

Le club a bon espoir de faire des affaires en janvier, mais le besoin d’un prêt à court terme souligne les contraintes dans lesquelles il travaille.