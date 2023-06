Arsenal accepte des frais de 82 millions de dollars avec Chelsea pour Havertz

Arsenal semble avoir fait sa première signature de l’été. Bien que Declan Rice de West Ham soit la principale cible du club, les Gunners ont d’abord conclu un accord avec leurs rivaux Chelsea pour Kai Havertz. L’accord devrait être conclu prochainement pour un montant total d’environ 82 millions de dollars.

L’athlétisme rapporte que l’Allemand changera bientôt de club après que les équipes de Premier League auront accepté les frais. Une partie de ces frais de transfert massifs comprendra des ajouts d’environ 6 millions de dollars. Arsenal négociait avec Chelsea sur des frais depuis environ une semaine. Les Gunners espéraient conclure un accord pour plus de 65 millions de dollars. Les Blues, quant à eux, voulaient plus de 90 millions de dollars pour Havertz. Cependant, un accord a été conclu après que les deux parties aient compromis l’accord.

Havertz part pour Arsenal après trois ans à Chelsea

L’attaquant allemand polyvalent est arrivé à Chelsea en provenance du Bayer Leverkusen en 2020 pour un maximum de 113 millions de dollars. Havertz, cependant, n’a pas été à la hauteur de son prix élevé au cours des trois saisons dans l’ouest de Londres. Principalement utilisé comme avant-centre avec le club, la meilleure saison de Havertz en Premier League n’a été que de huit buts. Néanmoins, un changement de décor est probablement la meilleure chose pour le joueur.

Toujours à seulement 24 ans, Havertz peut potentiellement s’améliorer sous la direction de Mikel Arteta. L’entraîneur espagnol a montré qu’il pouvait tirer le meilleur parti des jeunes talents. L’Allemand a craché pendant son séjour à Stamford Bridge. Quoi qu’il en soit, Arsenal peut lui convenir.

Arteta apprécie la polyvalence de l’attaquant

Historiquement parlant, Havertz a joué plus au milieu de terrain qu’à l’avant. L’Allemand peut jouer le rôle de Granit Xhaka pour les Gunners. Xhaka est presque certain de quitter Arsenal après sept ans avec le club. Arteta a déployé Xhaka dans un rôle de milieu de terrain offensif plus avancé, un endroit où Havertz peut jouer.

Avec le côté gauche du milieu de terrain, Havertz peut jouer sur les deux flancs et en tant qu’avant-centre. Cette polyvalence est quelque chose qu’Arteta aime. Bien que les frais de transfert susmentionnés soient élevés, le patron d’Arsenal pourrait le considérer comme l’achat de plusieurs joueurs dans un seul package.

PHOTO: IMAGO / Action Plus