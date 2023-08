Le produit de l’académie d’Arsenal surnommé « le meilleur enfant que j’aie jamais vu » par l’éclaireur qui l’a trouvé a accepté une décision qui pourrait énormément façonner son avenir.

Les Gunners se sont fortement appuyés sur leur ligne de production Hale End ces dernières saisons, le manager Mikel Arteta construisant le noyau de son équipe autour de ses talents. Emile Smith Rowe et Bukayo Saka sont devenus les pierres angulaires du patron basque avant que Reiss Nelson et Eddie Nketiah ne s’imposent également.

Et maintenant, un adolescent considéré comme meilleur que ces quatre-là a conclu un accord encourageant avant son propre parcours vers la première équipe.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe sont sortis de l’académie d’Arsenal (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Oracle de transfert italien Fabrice Romano a donné sa confirmation emblématique « c’est parti » à la starlette d’Arsenal, Charlie Patino, qui a changé d’avis et a accepté un prêt à Swansea City dans le championnat.

Auparavant, journaliste gallois Darren Whitcoop a rapporté que les rivaux des Jacks, Cardiff City, poursuivaient la jeune star anglaise, Patino voulant partir définitivement à la recherche du football en équipe première. Journaliste Chris Wheatley a ajouté que la préférence des Gunners était d’insérer une clause de rachat dans tout accord, Whitcoop affirmant que cela s’avérait problématique dans les négociations.

Après un changement d’avis apparent, cependant, ce n’est qu’un prêt à Swansea pour le joueur que l’éclaireur Brian Stapleton a dit BUT était incomparable à tout autre qu’il ait jamais découvert pour les Gunners.

« De toutes les années où j’ai été scout, c’est le meilleur garçon que j’ai jamais vu », a déclaré Stapleton. « J’ai eu un tuyau sur Charlie d’un gars, alors je suis allé là-bas et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il avait 11 ans et je pense qu’il jouait dans les moins de 13 ans, et j’étais comme « wow ».

Charlie Patino reste à Arsenal mais part en prêt (Crédit image : Getty)

Curieusement, cette décision pourrait bien préparer l’avenir de Patino, son contrat expirant en 2025. Le milieu de terrain est du pied gauche, une option parfaite pour le rôle de gauche du milieu de terrain d’Arteta – et avec Thomas Partey lié à d’autres clubs cet été et approchant également de la fin de la fin de son contrat en 2025, Arsenal pourrait se voir proposer le choix de remplacer Partey par Patino l’été prochain, de vendre le premier et de prolonger le second.

Les Gunners verront cela comme un énorme coup de pouce et un positif bienvenu pour un joueur qu’ils auraient auparavant pensé devoir vendre de façon permanente cet été.

