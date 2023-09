Arsenal abandonne Aaron Ramsdale, la légende de la Premier League a de mauvaises nouvelles pour le gardien

Aaron Ramsdale a été abandonné lors de la victoire 1-0 d’Arsenal contre Everton dimanche, laissant la place à la signature estivale de David Raya.

C’était un changement que beaucoup attendaient de Mikel Arteta – probablement plus tôt que cela – et c’est une mauvaise nouvelle pour Ramsdale, selon l’icône de la Premier League et Sports aériens l’expert Jimmy Floyd Hasselbaink.

Les Gunners entament leur campagne de Ligue des champions à domicile contre le PSV mercredi, mais Hasselbaink ne pense pas que Mikel Arteta fera tourner ses gardiens de but.

David Raya semble être le nouveau numéro un d’Arsenal (Crédit image : Getty Images)

S’exprimant avant le match de dimanche à Goodison Park, l’ancien attaquant de Chelsea a déclaré : « … Je pense qu’il est [Raya] leur numéro un et finalement il allait jouer. Je pense qu’aujourd’hui est le premier jour où il sera un habitué.

« Je ne vois pas les gardiens gagner des minutes ici et là ; ils ont besoin de rythme ; ils doivent rester dans cet élan.

« Raya est un très bon gardien et Aaron aussi… C’est une décision difficile et difficile, mais je pense que nous verrons Raya dans l’équipe d’Arsenal pendant un petit moment. »

Pourquoi David Raya est meilleur pour Arsenal qu’Aaron Ramsdale (et pourquoi il ne l’est pas)

Raya a rejoint Arsenal depuis Brentford le mois dernier dans le cadre d’un accord de prêt d’une saison qui contient l’option d’achat de l’international espagnol – quelque chose que Brentford devrait activer.

Cette décision fait suite à une pré-saison au cours de laquelle Arteta semblait de plus en plus exaspérée par la négligence de Ramsdale en possession.

L’ancienne star des Gunners, Theo Walcott, a cependant soutenu Ramsdale pour qu’il réponde positivement à son abandon. Apparaissant aux côtés de Hasselbaink sur Sports aériensil a déclaré : « Il est à un très [good] équipe, il a le numéro un sur son maillot et maintenant il a un gardien qui le défie. Ils sont [Arsenal] je vais l’acheter [Raya] dans le temps et c’est très intéressant. je suis sûr qu’il [Ramsdale] peut y faire face. »

