Arsenal a refusé l’opportunité de recruter le milieu de terrain du Real Madrid après un essai d’une semaine

Arsenal a refusé l’opportunité de signer Fede Valverde avant l’arrivée du milieu de terrain du Real Madrid au Santiago Bernabeu en 2016.

Valverde s’est démarqué dans les équipes de jeunes uruguayens et a suscité l’intérêt d’un certain nombre de grandes équipes d’Europe, notamment Madrid, Barcelone, Chelsea et Arsenal.

Et avant de signer au Real en 2016, le milieu de terrain a passé une semaine avec les Gunners à l’essai depuis Peñarol dans son pays natal.

L’ancien entraîneur Arsène Wenger a finalement décidé de ne pas recruter Valverde, qui a disputé 208 matches avec l’équipe première du Real Madrid après une saison en prêt au Deportivo La Coruña en 2017/18.

Le joueur de 25 ans, un joueur populaire à Madrid en raison de ses performances engagées et de son énergie débordante au milieu de terrain et en attaque, a parlé de l’ancien attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez avant le match de qualification de l’Uruguay pour la Coupe du Monde contre le Chili.

« Je n’en ai pas beaucoup parlé, mais je lui serai toujours reconnaissant », a-t-il déclaré. « Quand je me suis entraîné à Arsenal, Alexis Sánchez était là et il était l’un des rares à venir m’aider. Aussi à cause de la langue.

« J’étais là, personne, un jeune enfant, et il était là pour m’aider. Je lui serai toujours reconnaissant et en tant que footballeur, il est incroyable. »

Valverde a marqué lors d’une victoire 3-1 de l’Uruguay, désormais entraîné par Marcelo Bielsa, contre le Chili à Montevideo samedi.

Le milieu de terrain du Real Madrid a ajouté des buts à son jeu la saison dernière, marquant 12 en 56 apparitions pour Los Blancos, après avoir déjà marqué un maximum de trois en une seule campagne.

Il compte six buts en 50 matches avec l’Uruguay.

