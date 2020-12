Mikel Arteta devrait annoncer les changements lorsqu’il prendra son équipe d’Arsenal pour affronter Dundalk en Ligue Europa.

Les Gunners ont été battus 2-0 par l’équipe de Tottenham en tête de table de Jose Mourinho dans un match décevant pour Arteta.

Son équipe occupe désormais la 15e place du classement de la Premier League et voit l’écart se creuser entre elle et les équipes qui se battent pour les six premières places.

En Europe, cependant, la situation a été différente pour Arsenal, avec cinq victoires lors de ses cinq premiers matches de groupe.

Ils affrontent Dundalk ce soir après avoir déjà remporté le groupe et, par conséquent, Arteta donnera probablement du repos à certains de ses joueurs les plus seniors.

Dans les buts, Runar Alex Runnarsson commencera probablement à donner à Bernd Leno la chance de récupérer avant le match crucial du week-end contre Burnley.

En défense, Arteta jouera probablement un arrière plat à quatre avec Cedric Soares à l’arrière droit, Saed Kolasinac à l’arrière gauche et Shkodran Mustafi et Callum Chambers au milieu.

Il jouera probablement une formation 4-2-3-1, avec Ainsley Maitland-Niles et Mohamed Elneny comme les deux milieux de terrain derrière un trio offensif composé de Nicolas Pepe, Emile Smith-Rowe et Reiss Nelson.