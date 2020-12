Pierre-Emerick Aubameyang devrait revenir dans la formation de départ alors qu’Arsenal se rendra à Brighton mardi soir.

Le capitaine des Gunners n’a fait le banc que pour la victoire 3-1 contre Chelsea le lendemain de Noël alors qu’il se remettait d’une blessure au mollet.

Maintenant parfaitement en forme, Aubameyang entrera probablement dans le XI, donnant à Mikel Arteta un dilemme sur qui laisser de côté.

L’attaque d’Arsenal a frappé la forme contre Chelsea après des mois de ratés et le patron des Gunners répugnera à perturber l’équilibre avec des changements radicaux.

Bukayo Saka a ébloui avec un but et une passe et devrait garder sa place, tandis qu’Emile Smith Rowe a impressionné dans le rôle de n ° 10 et Alexandre Lacazette a marqué le match d’ouverture.

A ce titre, Gabriel Martinelli pourrait être le membre de l’attaque pour faire place à Aubameyang. La starlette brésilienne a impressionné sur l’aile gauche lors des derniers matches, mais ses minutes sont soigneusement gérées après son licenciement de neuf mois pour blessure au genou.

Au milieu de terrain, Dani Ceballos est en compétition avec Mohamed Elneny pour un rôle de titulaire aux côtés de Granit Xhaka, auteur d’un spectaculaire coup franc contre les Bleus.

Ailleurs, Hector Bellerin et Kieran Tierney devraient continuer respectivement à l’arrière droit et à l’arrière gauche.