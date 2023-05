Arsenal a porté un coup dur, avec Declan Rice en pourparlers avec le Bayern Munich sur le déménagement: rapport

La cible d’Arsenal, Declan Rice, envisage de quitter la Premier League, après des discussions avec Thomas Tuchel.

Les Gunners ont fait du capitaine de West Ham United leur signature prioritaire cet été, Mikel Arteta souhaitant améliorer son milieu de terrain. Thomas Partey a joué en tant qu’arrière droit ces derniers temps avec une faible profondeur dans l’équipe : le contrat de Jorginho se termine dans un an, Albert Sambi Lokonga est prêté et Fabio Vieira et Emile Smith Rowe ont lutté pendant des minutes et de la cohérence.

Le milieu de terrain clé d’Arsenal, Granit Xhaka, devrait également partir cet été. La star suisse a marqué deux buts lors de ce qui semble être sa dernière apparition pour les Londoniens du nord ce week-end, avec un transfert imminent au Bayer Leverkusen.

Granit Xhaka a signé deux buts pour Arsenal lors de ce qui semble être sa dernière apparition (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Avec Arteta particulièrement désireux que Rice renforce son milieu de terrain – à partir d’un rôle de n ° 6 ou de n ° 8 – Arsenal fait face à une énorme concurrence pour la signature de l’international anglais. Maintenant, le Bayern Munich est également entré dans la course.

Selon Ciel AllemagneThomas Tuchel a parlé directement à Rice d’un déménagement en Bavière, tandis que le Miroir rapporte que Mourir pourri intensifieront leurs efforts pour signer le joueur de 24 ans avec une offre de 95 millions de livres sterling.

On pense également que Manchester United est un prétendant majeur pour Rice – et les Hammers seront sans aucun doute enthousiastes à l’idée d’une guerre d’enchères qui fait grimper le prix de leur plus gros atout.

West Ham espère probablement récolter des frais à neuf chiffres pour son capitaine, malgré le fait que son contrat touche à sa fin.

Le manager de West Ham United, David Moyes, a précédemment affirmé que Declan Rice pourrait être un joueur de 100 millions de livres sterling (Crédit image : Gustavo Pantano/MI News/NurPhoto via Getty Images)

West Ham envisage une finale de la Ligue de conférence Europa cette semaine, l’avenir de Rice étant susceptible d’être décidé après cela.

Le milieu de terrain est évalué à environ 80 millions d’euros par Marché de transfert.

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq premiers joueurs sont attendus, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.