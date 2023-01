Arsenal a organisé un affrontement en FA Cup contre Man City avec une victoire facile sur Oxford United alors que Mikel Arteta dit que Bukayo Saka va “bien” avant le choc du derby du nord de Londres contre Tottenham

Arsenal affrontera Manchester City dans un affrontement alléchant en FA Cup après avoir fait un travail léger sur Oxford United au stade Kassam.

Les hommes de Mikel Arteta ont montré leur classe en seconde période alors qu’ils se sont imposés 3-0 contre leurs adversaires de la Ligue 1.

AFP Cela s’est avéré être une victoire facile pour les dirigeants de la Premier League

Mais la prochaine étape pour Arsenal en Coupe est une rencontre test avec les rivaux du titre City

AFP Il y avait des inquiétudes quant à la forme physique de Saka, qui est parti tard dans le match

Mohamed Elneny a dirigé les Gunners en tête à la 63e minute avant qu’un doublé d’Eddie Nketiah ne leur assure un passage sûr au quatrième tour.

Ce fut une victoire facile pour Arsenal, mais leur prochaine sortie sera loin d’être celle avec un affrontement au stade Etihad lors de leur prochaine date de FA Cup.

Le seul revers de la soirée a vu Bukayo Saka boitiller hors du terrain à la 75e minute après avoir subi un coup.

Il semble que la substitution ait été une mesure de précaution, Arteta insistant sur le fait que le joueur va “bien” avant le derby d’Arsenal au nord de Londres à Tottenham dimanche.

Une première demi-heure égale a vu Arsenal dominer le ballon sans tester Edward McGinty dans le but d’Oxford.

Alors que cinq de ceux qui arrivaient du côté des visiteurs étaient des internationaux à part entière, il y avait un manque évident du genre de cohésion qui les a vus accumuler une avance de cinq points sur les champions en titre de Pep Guardiola au sommet de la Premier League.

AFP Les hommes d’Arteta étaient bien meilleurs après la pause

Arsenal s’est vu refuser un fort cri de pénalité car un entraînement d’Albert Sambi Lokonga a été bloqué par le bras agité d’Elliott Moore mais, sans VAR en fonctionnement, l’arbitre David Coote n’a pas bougé.

Ce n’est que 10 minutes après l’intervalle que la foule a été témoin d’un tir cadré, Saka coupant à l’intérieur avant de voir son effort dégagé de la ligne par Lewis Bate.

Arteta a répondu à l’impasse en présentant Granit Xhaka et Oleksandr Zinchenko du banc – mais c’est une autre paire qui s’est combinée pour le premier match.

Quelques instants après les changements et les 14 fois vainqueurs de la FA Cup étaient devant, Fabio Vieira – sans doute le joueur le plus inefficace sur le terrain dans l’heure d’ouverture – a fourni un coup franc dans la surface qu’Elneny a ramené avec force à la maison.

Getty Elneny a sorti l’impasse au Kassam Stadium

Getty Avant que Nketiah n’inscrive ses sixième et septième buts de la saison

Vieira était à nouveau sur place pour s’appuyer sur le deuxième d’Arsenal, glissant dans une belle balle en profondeur qui a été récupérée par Nketiah, qui a montré son sang-froid en contournant McGinty et en tapant à la maison.

Nketiah doublerait pour la soirée avec une finition habile d’une passe de Gabriel Martinelli, bien qu’il soit apparu hors-jeu, avec un manque de VAR travaillant en faveur d’Arsenal.

Saka était tombé blessé quelques instants plus tôt et boitait sur le côté du terrain pour être remplacé par Emile Smith Rowe – son compatriote international anglais et produit de l’académie Hale End revenant d’une mise à pied de quatre mois pour blessure.

Il a presque couronné son retour avec un but mais a vu un effort dévié à quelques centimètres du poteau, bien qu’à ce moment-là, le résultat était en main.