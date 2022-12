Arsenal a montré qu’il avait “tout ce dont vous avez besoin pour remporter un titre de Premier League”, tandis que les légendes Thierry Henry et Arsène Wenger regardaient Mikel Arteta saluer l’ancien patron

Arsenal a envoyé un autre message à ceux qui doutaient de leurs titres de champion de Premier League devant deux hommes qui savent maintenant exactement ce qu’il faut pour en gagner un.

Les légendes du club Thierry Henry et Arsène Wenger étaient présents à l’Emirates Stadium le lendemain de Noël alors que les Gunners revenaient par derrière pour battre West Ham 3-1.

Getty Arsenal a pris du retard à la 27e minute grâce au penalty de Saïd Benrahma

Getty Mais Arsenal est revenu et puis après la pause

Les hommes de Mikel Arteta étaient peut-être malheureux d’avoir un but à la mi-temps – le premier match de West Ham via un penalty de Said Benrahma – ayant dominé la possession et menacé d’ouvrir la défense des Hammers à de nombreuses reprises.

Autrefois, les fidèles des Gooners se seraient mis sur le dos des joueurs, qui se seraient ensuite flétris sous l’atmosphère toxique.

Mais cette saison a été différente pour les Londoniens du nord et au moment où l’arbitre Michael Oliver a donné le coup de sifflet final, le terrain était en liesse alors qu’Arsenal a renversé le match grâce aux buts de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah en seconde période. démonstration d’une excellente résolution.

Le résultat voit Arsenal étendre son avance au sommet de la Premier League à sept points et Alvin Martin de talkSPORT pense que les hommes d’Arteta ont montré qu’ils avaient ce qu’il fallait pour aller jusqu’au bout.

«Ils n’ont pas laissé à West Ham le temps de reprendre son souffle. Il faut beaucoup de conviction et de savoir-faire pour y parvenir », a déclaré Martin.

“Cette équipe de West Ham a beaucoup de capacités, je n’ai jamais vu Declan Rice se faire déposséder ou mettre sous pression alors qu’il avait autant le ballon.

Getty Le meilleur buteur d’Arsenal, Henry, travaillait comme expert pour Amazon Prime

Getty Alors que Wenger, qui a dirigé le club pendant 22 ans, a regardé en tant qu’invité du club depuis les tribunes

“Cela me dit qu’ils n’ont pas seulement de la technique et de la philosophie offensive, cela me dit qu’ils ont du courage, du caractère, de la solidarité, du savoir-faire, de l’intelligence, toutes les choses dont vous avez besoin pour gagner un titre.”

Wenger avait un penchant pour les titres remportés pour Arsenal, trois en l’espace de sept saisons de Premier League pour être précis, pendant leur faste.

Le Français regardait son bien-aimé Arsenal aux Emirats pour la première fois depuis qu’il avait quitté son poste de patron des Gunners en mai 2018, et Arteta, qui jouait sous Wenger, était ravi de le retrouver.

“C’est très spécial parce que Stan et Josh [Kroenke] sont également ici », a déclaré Arteta à talkSPORT.

“Arsène est enfin de retour avec nous et je pense que nous en avions vraiment besoin car il a besoin de sentir à quel point tout le monde l’aime, tout ce qu’il a laissé ici… J’ai beaucoup d’admiration pour lui.”

Getty Arsenal n’a pas remporté de titre de champion depuis 2004 et les hommes d’Arteta cherchent à créer leur propre histoire

L’idée qu’être en tête à Noël signifie que c’est votre titre à perdre est quelque peu trompeuse ce trimestre, car nous ne sommes pas aussi avancés dans la saison que d’habitude.

Arteta a éloigné son équipe des discussions sur le titre toute la saison et a admis qu’il y avait une croyance dans le camp, mais n’a pas tardé à s’assurer qu’il ne regardait pas trop loin devant.

“Il y a beaucoup de conviction mais il y a aussi beaucoup d’humilité”, a déclaré Arteta.

“Brighton va être un test très difficile, la façon dont ils jouent va nous rendre la tâche très difficile et nous allons commencer à nous préparer pour cela demain.”