Arsenal a huit points d’avance en Premier League après une victoire effrénée dans le derby à Tottenham

Arsenal a pris huit points d’avance sur les champions de Manchester City en tête de la Premier League après une victoire effrénée 2-0 à Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche.

City a été battu 2-1 par Manchester United lors de son propre derby à Old Trafford samedi et cela a donné aux Gunners la chance de prolonger leur avance dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta a pris les devants après un but embarrassant contre son camp du gardien des Spurs Hugo Lloris au stade Tottenham Hotspur, lorsque l’international français a laissé le ballon tourner sur lui et dans le filet sur un centre de Bukayo Saka.

Thomas Partey a presque porté le score à 2-0 avec une volée tonitruante contre la barre transversale plus tard dans la mi-temps, mais Martin Odegaard a prolongé l’avance d’Arsenal avec une magnifique finition basse devant Lloris et à l’intérieur du poteau depuis l’extérieur de la surface après 36 minutes.

Tottenham semble toujours jouer son meilleur football dans la seconde moitié des matchs sous Antonio Conte et l’équipe locale s’est considérablement améliorée après la pause, mais Arsenal a résisté à la tempête et Aaron Ramsdale a fait un super arrêt pour refuser Sessegnon avec son orteil.

Les Spurs ont envoyé Richarlison et ont changé leur formation plus tard dans le match, mais n’ont pas pu trouver un moyen de passer car Arsenal a tenu bon pour réclamer les trois points qui les placent huit devant Manchester City et neuf derrière Newcastle en troisième et Manchester United en quatrième.

Pendant ce temps, Tottenham reste cinquième mais compte désormais cinq points d’avance sur les quatre premiers et l’équipe de Conte a disputé un match de plus que United. Newcastle, comme les Spurs, a également disputé 19 matchs.