Cela a commencé par un penalty manqué et s’est terminé par une part de pizza – et incarnait sans doute la rivalité la plus emblématique de l’histoire de la Premier League.

Lorsque Ruud van Nistelrooy a tiré un penalty contre la barre transversale à Old Trafford le 21 septembre 2003, il a été immédiatement rencontré par un hurlant Martin Keown et confronté à des stars d’Arsenal.

« Ce que les joueurs d’Arsenal ont fait ce jour-là était la pire chose que j’ai vue dans ce sport », a réagi plus tard Sir Alex Ferguson, tandis que le capitaine Roy Keane regrettait de garder son sang-froid.

« J’avais beaucoup de haine pour Arsenal », a déclaré Keane il y a quelques années. « Je ne peux pas penser à un autre mot lorsque je me préparais à me battre avec Arsenal. La haine était le mot.

«Je ne me souviens avoir aimé personne à Arsenal. Je savais que je devais être le plus en colère contre eux.

« Je ne me sentais pas comme ça dans aucune autre équipe, mais Arsenal a fait ressortir quelque chose de différent en moi – je me suis comporté ce jour-là et je le regrette ».

Le penalty manqué a finalement permis aux Gunners de terminer leur saison historique des Invincibles.

Publiquement, Ferguson est resté déconcerté par la domination croissante d’Arsenal et a insisté sur le fait qu’il ne représentait aucune menace à long terme.