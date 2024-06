Arsenal « a fixé un prix demandé de 10 millions de livres sterling » pour la star Mikel Arteta, autrefois surnommée un « capitaine » potentiel | Football | sport

Après avoir été usurpé par Oleksandr Zinchenko lors de la saison 2022-23, ses chances de revenir régulièrement au bercail semblent encore diminuer avec l’arrivée de Jurrien Timber et la forme de Takehiro Tomiyasu et Jakub Kiwior lors de la dernière campagne, Tierney lui-même ayant effectué 14 départs en Liga. .

Mais maintenant Le message du dimanche rapporte que seulement 10 millions de livres sterling suffiront à Arsenal pour sanctionner une vente. Les champions écossais de Premier League auraient été associés à son retour à Glasgow, tandis qu’un certain nombre de clubs de Premier League seraient également intéressés.

L’international écossais a déjà été présenté comme un leader du club par le manager Mikel Arteta, qui a déclaré en 2021 : « Je pense qu’il peut être capitaine, car il a le respect et l’admiration de chaque membre du staff et de chaque joueur. »

Pressé de savoir s’il pourrait redevenir un habitué de la première équipe sous Arteta, il a répondu : « On ne sait jamais dans le football. Il est probablement assez rare que cela se produise au retour d’un prêt.

« Il est difficile de mettre le doigt exactement sur le prêt, mais juste sur la façon dont les choses se sont développées à Arsenal, sur la façon dont l’équipe se déroulait et sur ce qui s’était passé la saison dernière avec le temps de jeu. Cela a probablement mieux fonctionné pour les deux parties que de sortir et de vivre une nouvelle expérience, du temps de jeu. »

La Sociedad serait en mesure d’activer une clause de 20 millions de livres sterling pour transformer le transfert temporaire de la saison dernière en transfert permanent. Mais aucune offre n’a été présentée, et les commentaires de Tierney en avril suggéraient qu’il craignait d’être laissé pour compte s’il devait retourner aux Émirats.

« Bien sûr, il y a des circonstances comme Saliba où ils viennent de revenir et je ne pense pas qu’il ait quitté l’équipe depuis. Mais c’est peut-être un peu différent pour quelqu’un qui a déjà joué quatre ans et qui y retourne, mais on ne sait vraiment jamais. Le football est un endroit fou, alors voyons ce qui se passe.

Tierney se rendra en Allemagne la semaine prochaine avec l’équipe écossaise pour l’Euro 2024. Le tournoi pourrait encore le mettre dans la vitrine des acheteurs potentiels, les Écossais donnant le coup d’envoi de leur campagne contre les hôtes ce vendredi 14 juin.