Arsenal « a fixé un prix demandé de 10 millions de livres sterling » pour la star Mikel Arteta, autrefois surnommée un « capitaine » potentiel | Football | sport

Pressé de savoir s’il pourrait redevenir un habitué de la première équipe sous Arteta, il a répondu : « On ne sait jamais dans le football. Il est probablement assez rare que cela se produise au retour d’un prêt.

« Bien sûr, il y a des circonstances comme Saliba où ils viennent de revenir et je ne pense pas qu’il ait quitté l’équipe depuis. Mais c’est peut-être un peu différent pour quelqu’un qui a déjà joué quatre ans et qui y retourne, mais on ne sait vraiment jamais. Le football est un endroit fou, alors voyons ce qui se passe.

Tierney se rendra en Allemagne la semaine prochaine avec l’équipe écossaise pour l’Euro 2024. Le tournoi pourrait encore le mettre dans la vitrine des acheteurs potentiels, les Écossais donnant le coup d’envoi de leur campagne contre les hôtes ce vendredi 14 juin.