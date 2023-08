Arsenal a fixé les conditions de la vente d’un milieu de terrain clé, alors que Mikel Arteta poursuit sa révolution inattendue: rapport

Arsenal a défini les conditions de ce qu’il faudra à l’un de ses principaux milieux de terrain pour quitter le club cet été, alors que la séquence impitoyable de Mikel Arteta se poursuit.

Le patron basque a complètement révolutionné les Gunners depuis son arrivée sur la sellette il y a quatre ans – mais non sans la froideur nécessaire pour prendre des décisions clés sans sentiment. David Raya a été amené cet été pour rivaliser avec Aaron Ramsdale, tandis que Kieran Tierney et Takehiro Tomiyasu ne semblent plus être des rouages ​​​​clés de la machine: loin d’il y a seulement deux ans, où tous les trois étaient vitaux.

L’absence de remords d’Arteta pourrait bien continuer aussi, avec une étiquette de prix mise sur la tête d’une star qui a été l’un de ses généraux de milieu de terrain depuis presque le début de son règne.

L’arrivée de David Raya est un signe du manque de sentiment d’Arteta lors de la construction de cette équipe d’Arsenal (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Selon le journaliste italien Fabrice RomanoArsenal a rejeté une offre de la Saudi Pro League pour Thomas Partey – mais plutôt que de relayer que le Ghanéen n’est tout simplement pas à vendre, les Gunners ont communiqué un prix qu’ils accepteraient.

Il y a trois semaines, Arsenal a rejeté les approches pour Partey des clubs saoudiens pour environ 30 à 35 millions d’euros », a déclaré Romano. Pris hors-jeu. « Arsenal a déclaré qu’il était impossible d’accepter ce genre d’argent, ils voulaient plus de 45 millions d’euros pour laisser Partey quitter le club. Donc, je ne vois pas vraiment cela comme une opportunité réaliste pour un club pour le moment.

« Je ne vois pas Fenerbahce payer ce genre d’argent et bien sûr, Mikel Arteta est très content de Partey, donc pour changer la situation, plus de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling) devront être les frais. »

Declan Rice a été introduit dans le club cet été en tant que milieu de terrain défensif de 105 millions de livres sterling, poussant Partey à un rôle d’arrière droit inversé au début de la saison. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le joueur de 30 ans pourrait quitter les Emirats cet été – bien qu’il ait commencé cette saison en commençant à la fois la victoire du Community Shield contre Manchester City et le premier match de Premier League de la saison contre Nottingham Forest.

Thomas Partey pourrait être vendu si le prix est correct (Crédit image : Getty Images)

Les Gunners affrontent Crystal Palace en Premier League ce soir.

Partey est valorisé par Marché de transfert vaut 35 millions d’euros.

