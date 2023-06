Arsenal a déjà fait sa signature la plus importante de la fenêtre: rapport

Arsenal a conclu son premier contrat depuis la fin de la saison, scellant l’un des contrats les plus importants de l’équipe de Mikel Arteta.

Les Gunners ont une longue liste de cibles pour la prochaine fenêtre de transfert, y compris Declan Rice et Moises Caicedo – mais selon L’Athlétisme David Orsteinle défenseur central William Saliba a signé un nouveau contrat de quatre ans.

L’international français n’avait que 12 ans sur son contrat existant et suscitera un vif intérêt des équipes de Premier League et de l’étranger, il y avait une chance qu’Arsenal ait perdu le défenseur. Désormais, il devrait devenir l’un des plus gros revenus de l’Emirates Stadium.

William Saliba reste à Arsenal encore quatre ans (Crédit image : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

« L’accord gardera le joueur de 22 ans à l’Emirates Stadium jusqu’en 2027 au moins », indique le rapport. « Le nouveau contrat va maintenant passer à l’étape de la paperasse, les deux parties cherchant à le faire signer. »

Saliba a rejoint en 2019 de Saint-Etienne sous l’ancien manager Unai Emery mais après un début difficile dans sa carrière de Gunners, son statut au club semblait être en danger sous Arteta. En 2021, l’Espagnol a signé Benjamin White, choisissant d’envoyer à nouveau Saliba en Ligue 1 avec Marseille, redistribuant le numéro d’équipe de Saliba à sa nouvelle signature à la place.

Mais à son retour à Londres Colney, Saliba a fait partie intégrante de l’équipe d’Arsenal, remplaçant White à l’arrière central et formant un partenariat avec Gabriel qui a vu les Londoniens du nord relever un défi de titre improbable cette saison – un défi de titre qui, de manière réaliste, a déraillé lorsque le Français s’est blessé au dos contre le Sporting en Ligue Europa.

Si Arsenal doit démarrer et s’améliorer à nouveau la saison prochaine, garder Saliba était la clé pour Arteta. Le joueur de 22 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de la Premier League et est devenu vital pour son club à la fois en possession du ballon.

William Saliba est l’une des rares stars à s’engager avec les Gunners cette année (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal a également conclu de nouveaux contrats pour Aaron Ramsdale, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli cette année, alors qu’Arteta cherche à garder le jeune noyau de son équipe ensemble à long terme.

Saliba est valorisé à 55 millions d’euros par Marché des transferts.

