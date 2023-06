Arsenal a convenu des conditions de la signature d’un record de 75 millions de livres sterling – et ce n’est PAS Declan Rice: rapport

Arsenal est prêt à débourser 75 millions de livres sterling pour une signature record cet été – avant de conclure un accord pour la cible prioritaire Declan Rice.

Le record actuel des Gunners est Nicolas Pepe, qui a passé la saison dernière en prêt en Ligue 1 avec Nice. L’Ivoirien a fait reculer le club de 72 millions de livres sterling à l’été 2019 lorsqu’il est arrivé de Lille – mais sa signature a été le début d’un changement radical dans la façon dont Arsenal faisait des affaires.

Depuis qu’il a pris ses fonctions à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta n’a pas battu ce record, dépensant 50 millions de livres sterling pour Ben White comme son achat le plus cher. Curieusement, il pourrait maintenant battre ce record avec un transfert très similaire.

Ben White est actuellement la signature du record d’Arteta (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Transferts Football affirme qu’Arsenal a déjà conclu des conditions personnelles pour Moises Caicedo – également de Brighton & Hove Albion, avec qui Arteta a signé White – avec les Seagulls confiants d’accepter des frais de 75 millions de livres sterling.

Les Nord-Londoniens ont déjà eu des vendeurs bas dans le passé, refusant de payer le prix demandé pour des stars telles que Mykhaylo Mudryk, Raphinha et Houssem Aouar. Arsenal a même poursuivi Caicedo en janvier et n’a pas voulu payer les frais apparemment astronomiques que Brighton voulait pour un contrat de mi-saison.

Bien qu’Arsenal poursuive Declan Rice comme cible prioritaire, Les temps ont confirmé que le club voulait à la fois Rice et Caicedo – et à bien des égards, la décision de l’Équatorien est beaucoup plus simple à mener.

Caicedo a apparemment convenu des conditions en janvier et avec Chelsea et Liverpool rivalisant avec Arsenal pour la signature du joueur de 21 ans, les Gunners sont les seuls des trois capables d’offrir actuellement le football de la Ligue des champions. Il y a une démission de l’équipe de Brighton que Caicedo et son coéquipier Alexis Mac Allister quitteront probablement, tandis que West Ham United semble un peu plus réticent à accepter que Rice puisse partir.

Alexis Mac Allister et Moises Caicedo de Brighton & Hove Albion pourraient tous deux partir dans les semaines à venir (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

Le manager des Seagulls, Roberto De Zerbi, a même confirmé que les deux joueurs auraient pu jouer leurs derniers matchs pour la tenue de Sussex, réclamant récemment« Je suis vraiment désolé si nous perdons [Mac Allister and] Moises Caicedo, mais des joueurs comme ça méritent de jouer à un autre niveau, un autre niveau en termes de compétition, en termes d’importance du club, de prestige du club. »

Caicedo est valorisé à 55 M€ par Marché des transferts.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq équipes premières sont attendues, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.