Il n’y a pas beaucoup de joie festive autour des Emirats cette année alors qu’Arsenal a fait son pire début de saison de championnat depuis plus de 40 ans avant une défaite écrasante 4-1 contre Manchester City lors de la Carabao Cup mardi (diffusez la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) mis plus de pression sur le manager Mikel Arteta.



Avec seulement 12 buts en Premier League cette saison (les leaders de Liverpool en ont 36), les Gunners réclament de la créativité et du leadership sur le terrain. Bien que les problèmes d’Arsenal soient plus profonds qu’un seul joueur, ils ne créent clairement pas assez dans le dernier tiers et un meneur de jeu inspirant pourrait avoir le même genre d’effet galvanisant sur l’équipe que Bruno Fernandes a eu sur un Manchester United en difficulté en janvier dernier.

Bien qu’il soit rare que les signatures de janvier aient un impact aussi instantané que les Portugais à Old Trafford, un personnage fort avec la bonne mentalité et l’expérience pourrait aider à revitaliser les capacités incontestables de l’équipe d’Arsenal, d’autant plus que cela permettrait la signature d’été de 50 millions d’euros à Thomas. Partey pour briller dans son rôle plus profond une fois qu’il revient de blessure.

Le candidat évident, Jack Grealish d’Aston Villa, coûterait trop cher à environ 80 millions de livres sterling, alors qu’il semble que Mesut Ozil ne sortira pas de son exil dans les réserves d’Arsenal de si tôt, malgré ses 350000 £ par semaine. les salaires. Voici donc cinq joueurs pour lesquels Arsenal pourrait de manière réaliste décrocher cette fenêtre.

Le pari

L’histoire de Christian Eriksen à Tottenham pourrait poser problème. Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

Christian Eriksen, 28 ans, Inter Milan

Peut-être sur le papier le match le plus évident, le milieu de terrain danois a beaucoup d’expérience dans les grands clubs, a toujours fait ses preuves au plus haut niveau, a 103 sélections pour son pays, connaît le métier de meneur de jeu à fond et est indéniablement plus que familier avec les demandes de la Premier League, après avoir disputé plus de 200 matches de championnat pour les rivaux du nord de Londres, les Spurs. De plus, après un an en Serie A, il n’a pas encore gagné la confiance du manager Antonio Conte et est disponible pour environ 15 millions d’euros.

Mais alors qu’Eriksen peut souhaiter un déménagement, son passé des Spurs pourrait compliquer la participation à Arsenal. Même si les supporters pardonneront d’anciennes allégeances tant que le joueur aura un impact immédiat, rien dans le récent jeu du Danois ne suggère qu’il aurait nécessairement pris le relais aux Emirats.

Le nouveau départ

Isco et Mikel Arteta se connaissent bien. Agence Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Isco, 28 ans, Real Madrid

Comme Eriksen, Isco a également vu sa star tomber ces derniers mois et son impact sur le Real Madrid a chuté au point où il est devenu une figure périphérique, Zinedine Zidane préférant opter pour la jeunesse et ne lui donnant que trois départs en championnat.

À son époque, il y a peu de joueurs plus capables de faire des contributions révélatrices – sous forme de buts, d’assistances bien exécutées et de rétention générale du ballon dans le dernier tiers – et si Arteta peut raviver l’étincelle dans l’un des milieux de terrain potentiellement les plus créatifs d’Europe, le retour pourrait être énorme. Cependant, malgré le statut d’Isco au Real Madrid cette saison, les géants espagnols tiendront toujours des frais de transfert substantiels, ce qui pourrait poser un problème.

Le polyvalent

Arsenal a peut-être besoin d’un joueur plus complet comme Rodrigo De Paul (à droite). Getty Images

Rodrigo De Paul, 26 ans, Udinese

Bien que l’international argentin soit plus un milieu de terrain central polyvalent qu’un meneur de jeu, ses compétences amélioreraient certainement et accéléreraient un milieu de terrain parfois lent d’Arsenal. Il est à son meilleur lorsqu’il est capable de porter le ballon en avant avec rythme, de passer ses marqueurs avec un contrôle rapproché brillant et d’afficher sa créativité. De plus, il a d’excellentes qualités de leadership, une mentalité et une constance qui ont tellement fait défaut à Arsenal cette saison.

Les 27 buts et 25 passes décisives de De Paul en 158 matchs pour l’Udinese – qui n’a pas terminé plus haut que 12e au cours des quatre dernières années – sont un retour impressionnant compte tenu des limites de son environnement. Il est également polyvalent, car il a été utilisé comme un large milieu de terrain droit pour son pays et possède un pied droit exquis pour une passe de division de la défense ou un coup de pied arrêté bien frappé.

La solution à court terme

Avec des fonds bas, peut-être une décision pour un joueur plus âgé comme Papu Gomez est la réponse. Photo de MIGUEL MEDINA / AFP via Getty Images

Alejandro « Papu » Gomez, 32 ans, Atalanta

Signer un vétéran n’est guère le choix du «Moneyball», mais parfois les besoins doivent l’être. L’Argentin de 5 pieds 6 pouces quittera probablement l’Atalanta en janvier après un combat à la mi-temps bien documenté avec l’entraîneur-chef Gian Piero Gasperini lors du match de Ligue des champions contre le FC Midtjylland plus tôt ce mois-ci. Bien que le joueur se soit depuis excusé pour son rôle dans la confrontation et ait été réintégré dans l’équipe, un départ semble de plus en plus probable.

Alors que les canons lâches sont la dernière chose dont Arsenal a besoin, rien ne permet de suggérer que Gomez est coupable de quelque chose de plus que d’avoir un «avantage» – le capitaine du club Atalanta a un bilan disciplinaire assez doux au cours des dernières saisons et cet engagement supplémentaire et sa volonté de gagner serait utile pour le côté nord de Londres.

En plus d’être l’un des milieux offensifs les plus productifs de Serie A au cours des dernières saisons, Gomez a un tir puissant, un centre de gravité bas et cherche toujours à prendre le ballon. Une solution à court terme, peut-être, mais qui pourrait voir un impact immédiat. Et tandis que la Juventus, l’Inter et Milan seraient intéressés par Gomez, Atalanta serait probablement en faveur de lui permettre de déménager à l’étranger plutôt que vers n’importe quel rival de Serie A.

Le rêve impossible?

Arsenal a raté Houssem Aouar auparavant, mais le rejoindrait-il maintenant? Catherine Ivill / Getty Images

Houssem Aouar, 22 ans, Lyon

L’une des principales cibles d’Arsenal cet été, la hiérarchie d’Arsenal devrait revenir pour Aouar en janvier. Mais alors que le milieu de terrain français aurait souhaité rejoindre les Gunners il y a quelques mois, son appétit pour un déménagement aux Emirats n’a probablement pas été aidé par leurs espoirs de jouer en Ligue des champions la saison prochaine – d’autant plus que Lyon a raté. sur l’Europe au total cette saison – et il y aura une forte résistance de son club à vendre dans la fenêtre d’hiver.

L’un des milieux offensifs les plus prometteurs (et déjà les plus performants) d’Europe, Aouar, âgé de 22 ans, n’a peut-être pas encore l’expérience requise, mais ses performances en Ligue des champions contre Manchester City la saison dernière montrent qu’il est parfaitement capable. de franchir le pas et il ne serait pas obligé de relever un autre défi dans sa carrière – même un défi aussi difficile que pose Arsenal.

D’un point de vue technique et tactique, le milieu de terrain possède la qualité pour créer et organiser le flux d’attaque d’une équipe dans le dernier tiers. Il est agile, bon pour s’échapper avec le ballon sous pression, veut constamment le ballon et a l’état d’esprit collectif pour aider ses coéquipiers. Techniquement brillant avec une grande intuition, Aouar a une excellente compréhension du jeu et la capacité de jouer dans une variété de rôles derrière l’attaquant, ce qu’Arsenal a cruellement manqué cette saison.