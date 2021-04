Arsenal est revenu à la victoire alors qu’Alexandre Lacazette a frappé de chaque côté d’un tap-in de Gabriel Martinelli pour assurer une victoire 3-0 sur Sheffield United à Bramall Lane dimanche. Lacazette s’est accroché à un brillant coup de Dani Ceballos pour placer les visiteurs devant Martinelli avant que Martinelli ne se convertisse à bout portant sur le rebond, et l’attaquant français a mis la cerise sur le gâteau lorsqu’il a percé dans le coin inférieur gauche pour envoyer les Gunners neuvième dans le Tableau de Premier League.

Positifs

Les hommes de Mikel Arteta ont remporté leur première victoire en cinq sorties toutes compétitions confondues, aidés par leur première feuille blanche en trois, après avoir concédé six buts en deux matchs. Oubliez les calculs, cependant, il s’agissait d’un film adroit de Ceballos et d’une superbe performance de Lacazette.

Négatifs

Les Gunners vont transpirer sur la forme physique de Bukayo Saka, qui avait besoin d’un sac de glace après son retrait.

Note du manager sur 10

7 — Il est difficile de critiquer le manager d’Arsenal alors que son équipe a battu trois points contre une équipe de Sheffield United manquant de désir et de qualité alors que cela importait vraiment.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – Serein, même si le gardien d’Arsenal devait encore être sur ses gardes pour faire face à une passe arrière maladroite qui avait un peu plus de fermeté qu’il ne l’aurait souhaité. En dehors de cela, il a poussé un effort de John Egan à la sécurité, mais c’était aussi occupé que sa nuit.

Chambres DF Calum, 7 – Il a bien fait de faire pétiller un centre de volée sur le visage du but après qu’un ballon de Ceballos ait pris une déviation sur son chemin vers lui, mais un maillot bleu n’a pas réussi à passer au bout de celui-ci. L’arrière latéral n’avait pas vraiment besoin de sortir de la deuxième vitesse pour une nuit de travail facile.

DF Rob Holding, 7 ans – Non testé à l’arrière pour la plupart et il a choisi Nicolas Pepe avec une balle soignée vers l’avant, bien qu’il ait besoin de chaque pouce de son cadre de 6 pieds 2 pour faire signe au centre d’Oliver Norwood.

DF Pablo Mari, 7 ans – Donné de l’inquiétude lorsque David McGoldrick a pu se donner un mètre d’espace et tirer au loin. À l’honneur de Mari, il a bien réagi et a montré une bonne conscience et une bonne force pour voir Oliver Burke alors que l’international écossais cherchait à s’impliquer.

Alexandre Lacazette a marqué deux fois lors de la victoire dominante d’Arsenal à Sheffield United dimanche. TIM KEETON / POOL / AFP via Getty Images

MF Dani Ceballos, 8 ans – Un rouage clé au milieu. Il a très bien enchaîné le jeu et a aidé Lacazette avec un magnifique coup dans le coin, que le Français a calmement caché pour coiffer un but à couper le souffle pour les visiteurs.

MF Granit Xhaka, 7 – Encore une sortie régulière du milieu de terrain acharné, qui a bien fait d’échapper à la presse de John Lundstram dans son seul véritable moment d’inquiétude. Rien de trop glamour, mais il a protégé la ligne défensive d’Arsenal tout au long.

MF Thomas Partey, 7 ans – A visé à distance dès le début, mais il ne pouvait que frapper dans le corps de Norwood. Cependant, il s’est ensuite détourné de Ben Osborn de manière spectaculaire avant de passer à travers Lacazette, qui a fracassé au troisième.

MF Nicolas Pepe, 7 ans – A montré un bon mouvement dans les échanges d’ouverture, accélération vers l’avant sur le flanc avant de couper proprement à l’intérieur d’Enda Stevens, seulement pour que le drapeau monte. Il était plus calme après la pause, mais sa frappe parée a permis à Martinelli de porter le score à 2-0.

MF Bukayo Saka, 7 ans – Il était pratiquement impossible de déterminer où le jeune énergique jouait dans un jeu dans lequel il semblait apparaître dans à peu près toutes les positions. Encore une sortie à bout de souffle, mais il boitait à la 69e minute.

FW Alexandre Lacazette, 9 ans – Treize buts pour la saison maintenant pour Lacazette, qui a calmement roulé le passé Aaron Ramsdale pour mettre Arsenal en avant après avoir également joué un rôle essentiel dans le jeu de construction, avant de se faufiler dans le coin inférieur pour mettre le jeu hors de tout doute.

FW Gabriel Martinelli, 8 ans – Une opportunité rare pour le Brésilien, qui a fait bousculer les défenseurs de United dès le départ et a couronné une bonne nuit de travail quand il a heureusement tapé dans un filet vide après que Ramsdale n’ait pu que parer la frappe de Pepe directement à lui.

Substituts

FW Willian, 6 ans – Remplacé Saka, qui a été contraint de partir après une collision avec Rhian Brewster. Frappé un coup franc décevant directement dans le mur avec sa seule contribution notable.

MF Mohamed Elneny, N / R – Remplacement tardif de Martinelli alors qu’Arteta a choisi de sauver le Brésilien pour un autre jour.

FW Eddie Nketiah, N / R – Une apparition en camée pour le jeune, qui a remplacé Lacazette à la 89e minute.