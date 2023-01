Arsenal a battu Manchester United dans un classique de la Premier League

Arsenal a battu Manchester United 3-2 au stade Emirates dimanche soir pour conserver son avance de 5 points en tête du classement de la Premier League.

Eddie Nketiah a marqué deux fois pour les Gunners, dont le vainqueur dans les arrêts de jeu pour assurer une victoire dans ce qui était un classique de la Premier League.

Rashford ouvre le score

Marcus Rashford a ouvert le score dans la nuit du 17e avec une frappe sensationnelle de 25 mètres qui a laissé le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale impuissant à son premier poteau. L’attaquant anglais a été joué par son coéquipier Brundo Fernandes, et le muscade de 25 ans a frappé Thomas Partey avant de déclencher sa frappe féroce pour donner l’avantage à son équipe.

Six minutes plus tard, Nketiah a rétabli la parité pour les hôtes en rentrant à la maison avec une tête terminant un merveilleux mouvement d’équipe. Granit Xhaka a percé son centre vers le poteau éloigné après une interaction soignée de Martin Odegaard et Oleksandr Zinchenko que Nketiah a inscrit à la maison de manière emphatique.

Peu après la reprise, Arsenal a pris la tête du 53rd minute grâce à un hurleur de Bukayo Saka. L’ailier anglais a coupé à l’intérieur de l’aile gauche pour dépasser Christian Eriksen avant de déclencher un faible effort qui a dépassé le plongeon David De Gea dans le but de United.

Ramsdale a gardé la tête de son équipe pendant deux minutes lorsqu’il a réussi un formidable arrêt de Rashford qui a de nouveau coupé de la gauche pour déclencher un tir bas après avoir dribblé devant Takehiro Tomiyasu. Cependant, c’est le défenseur de United Lisandro Martinez qui a rétabli la parité à la 59e minute avec une tête plongeante après le corner d’Eriksen. Le vainqueur de la Coupe du monde a lu avec brio le rebond du ballon perdu pour étirer son cou et a lancé sa tête au-dessus de la ligne pour porter le score à 2-2 dans la nuit.

Drame tardif

Tout était à sens unique après l’égalisation de United alors qu’Arsenal dominait les débats à la recherche d’un vainqueur. United est à peine sorti de sa boîte alors que l’équipe de Mikel Arteta montait attaque après attaque dans les 15 dernières minutes.

De Gea a refusé Nketiah avec un superbe arrêt à la 84e minute mais l’attaquant d’Arsenal a finalement marqué le but vainqueur à la 91St minute avec une volée non conventionnelle.

Le VAR était recherché pour examiner les hors-jeu potentiels lors de la préparation, mais l’objectif était de donner aux hôtes trois points importants.

United sera déçu de rentrer chez lui sans rien montrer et ils n’ont remporté aucun de leurs 5 derniers matchs à l’extérieur contre Arsenal, perdant quatre fois et faisant match nul une fois.

L’équipe d’Eric ten Hag occupe la quatrième place du classement avec 39 points en 20 matchs, 11 points de retard sur leurs hôtes ce soir-là en jouant un match supplémentaire.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images