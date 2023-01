Arsenal a battu Man United pour stimuler les espoirs de titre de Premier League

Le vainqueur d’Eddie Nketiah à la 90e minute a scellé une victoire spectaculaire 3-2 contre Manchester United alors qu’Arsenal a fait un grand pas vers la victoire du premier titre de Premier League du club depuis 2004.

Dans un match palpitant aux Emirats, les deux équipes ont échangé la tête avant que l’égalisation de Lisandro Martinez en seconde période pour United ne semble envoyer le choc vers un match nul. Mais Nketiah, qui a annulé le premier match de Marcus Rashford avec une tête en première mi-temps, a remporté la victoire pour Arsenal dans la dernière minute pour garder les Gunners à cinq points d’avance sur Manchester City en tête du classement.

Voici quelques réflexions rapides sur le match exceptionnel de dimanche en Premier League.

Réaction rapide

1. Arsenal passe un autre énorme test dans sa course au titre

Janvier était censé être le test décisif du défi surprise d’Arsenal pour le titre de Premier League, mais l’équipe de Mikel Arteta continue de prouver que les sceptiques ont tort avec de gros résultats, et aucun ne sera plus significatif que cette victoire 3-2 contre Manchester United.

Les Gunners étaient tenus par Newcastle en début de mois, mais se sont imposés à Tottenham la semaine dernière avant de venger leur unique défaite de la saison jusqu’à présent face à United. Et en battant United, Arsenal a affiché des qualités de champions. Ils ont riposté après avoir concédé un but précoce, ont pris les devants et ont ensuite marqué un vainqueur tardif après que les visiteurs aient porté le score à 2-2 au milieu de la seconde période.

Arsenal n’a pas encore affronté les champions de Manchester City cette saison, donc l’affrontement contre un United renaissant a été le plus grand test de l’équipe d’Arteta. Et ils ont répondu à toutes les questions qui leur étaient posées pour battre l’équipe d’Erik ten Hag.

Nketiah a marqué deux fois alors qu’Arsenal a ignoré un déficit de 1-0 pour sortir vainqueur 3-2 dans un match captivant aux Emirats. Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Arsenal est maintenant à mi-parcours de la saison et a amassé 50 points en 19 matchs. Même s’ils abandonnent ce rythme incroyable dans la seconde moitié de la saison, ils termineront toujours la campagne avec un total de points énorme; la pression est sur City pour les ramener, mais cette équipe d’Arsenal joue sans peur et sans nerfs.

Les deux peuvent venir, bien sûr, mais en ce moment, ils montrent le même genre de forme insouciante qui a propulsé Leicester au titre en 2016. Et à moins que City ne puisse les battre lors de leur première rencontre de championnat le mois prochain, il deviendra de plus en plus difficile de voir comment n’importe qui peut empêcher Arsenal de remporter le titre.

2. Weghorst fait la différence, mais United manque toujours d’avantage offensif

Wout Weghorst n’est pas la réponse aux problèmes de but de Manchester United, mais il donne certainement à l’équipe d’Erik ten Hag quelque chose de différent en attaque. L’international néerlandais, prêté par Burnley jusqu’à la fin de la saison, a été recruté pour renforcer les options offensives de United après le départ mutuellement convenu de Cristiano Ronaldo en novembre.

Alors qu’Anthony Martial était toujours à l’écart d’une blessure aux ischio-jambiers, Weghorst de 6 pieds 6 pouces a entamé son deuxième match consécutif aux Emirats et, tout comme lors de ses débuts à Crystal Palace, il n’a pas menacé le but adverse. Mais Weghorst a rendu United plus direct et leur a donné la possibilité de frapper le ballon longtemps en cas de besoin. Cependant, il serait faux de suggérer qu’il n’est qu’un homme cible.

Weghorst est bon avec ses pieds et il a bien joué avec ses coéquipiers attaquants et a également attiré des joueurs pour le marquer chaque fois que le ballon était en l’air, libérant de l’espace pour Marcus Rashford et Antony. Il a également une éthique de travail beaucoup plus grande que Martial et est prêt à appuyer sans cesse sur la défense de l’opposition. Mais finalement, il est limité dans sa capacité à battre son marqueur et les adversaires savent qu’ils peuvent tenir Weghorst à distance assez facilement.

United a le plus petit nombre de buts parmi les six premiers et en ce moment, ils sont sauvés à maintes reprises par les buts de Rashford. Cela ne durera pas éternellement, ils doivent donc être plus puissants. Weghorst leur donne une autre option, mais il ne marquera pas assez de buts pour faire de United de sérieux prétendants au titre.

Weghorst ajoute certainement quelque chose à l’attaque de United, mais il devra commencer à marquer des buts pour soulager Rashford. James Williamson – AMA/Getty Images

3. Arsenal a un problème d’arrière droit

Mikel Arteta a fait des merveilles pour transformer Arsenal en prétendants au titre, mais son équipe a toujours des défauts, et nulle part plus qu’à l’arrière droit.

Ben White a été horrible en première mi-temps et a complètement échoué à rendre la vie difficile à Rashford. Il a également été surpassé plus d’une fois par Bruno Fernandes alors que United attaquait à plusieurs reprises sur son côté gauche.

L’ancien défenseur de Brighton est principalement un demi-centre, mais il a opéré à l’arrière droit tout au long de cette saison parce que Gabriel et William Saliba ont été si impressionnants au milieu de la défense d’Arsenal. Les Blancs ne sont tout simplement pas équipés pour jouer à l’arrière droit. Il pense comme un défenseur central et cela signifie qu’il prend souvent les mauvaises décisions.

Arteta a remplacé White à la mi-temps – c’était peut-être une blessure, mais rien n’indiquait cela – et l’a remplacé par Takehiro Tomiyasu, mais le défenseur japonais n’était pas meilleur que son coéquipier et sans doute encore pire.

De toute évidence, être invité à défendre contre Rashford sous cette forme est difficile pour n’importe quel joueur, mais il y a d’autres grands joueurs larges en Premier League et Arsenal les affrontera pendant la bataille pour le titre.

Pour éviter que leur faiblesse évidente ne soit ciblée, Arteta doit trouver une solution – et rapidement.

Rashford, au milieu, a été superbe en première mi-temps sur le côté gauche de Man United. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Eddie Nketiah, Attaquant, Arsenal : Il s’avère être bien plus qu’un simple remplaçant de Gabriel Jesus, blessé. Grand but d’égaliser en première mi-temps et était au bon endroit au bon moment pour marquer le vainqueur.

Lisandro Martinez, DF, Man United : Rejeté un déménagement à Arsenal pour signer pour United l’été dernier et Erik ten Hag sera ravi des performances du défenseur argentin. C’était l’un de ses meilleurs, avec un but aussi.

Bukayo Saka, attaquant, Arsenal : A marqué un but exceptionnel, puis a frappé le poteau en essayant de refaire la même chose. United n’a pas répondu à l’ailier d’Arsenal.

PIRE

Ben White, DF, Arsenal : L’arrière droit d’Arsenal a été renversé par Rashford et a manqué de conviction dans trop de défis. Un vrai maillon faible dans l’équipe des Gunners.

Aaron Wan-Bissaka, DF, Man United : A perdu Nketiah au deuxième poteau pour l’égalisation d’Arsenal et peu fiable lorsqu’il en avait la possession. Comme White avec Arsenal, Wan Bissaka n’était tout simplement pas à la hauteur.

Antony, FW, Manchester United : Un autre match sans aucun impact positif de la signature estivale de 85 millions de livres sterling de United. Tout pied gauche et pas assez rapide pour dépasser son défenseur… que fait-il concrètement ?

Faits saillants et moments marquants

La forme étincelante de Rashford doit être notée, d’autant plus qu’il a ouvert le score dimanche avec un effort brillant et tonitruant de loin pour battre Aaron Ramsdale.

Cependant, après un brillant match aller-retour, Nketiah a intensifié le moment décisif à la 90e minute.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

“C’était un grand match avec beaucoup de rythme et le public est le grand gagnant. Deux équipes de haut niveau, mais bien sûr nous sommes déçus quand vous perdez ce match tardivement. Tous les buts que nous avons encaissés aujourd’hui sont des erreurs : ça peut Ça n’arrive pas. Même la semaine dernière, nous étions si difficiles à battre dans de telles situations. Aujourd’hui, nous ne l’étions pas. Les trois buts, nous aurions pu les éviter.

“Ils sont très bons avec le ballon, mais nous sommes une bonne équipe en défense. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions ouvertes. Nous avons fait des erreurs que nous ne pouvons pas faire. Ce match a été décidé par de petits détails mais aussi par la prise de décision. C’est difficile accepter et nous devons en tirer des leçons… Je veux gagner. Ce n’est pas suffisant. Nous voulons être le numéro un, mais pas si nous faisons des erreurs. C’est clair et ce que je leur ai dit.” – Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, s’adressant à BBC Sport

“Émotionnel, beaucoup de passion. Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. La deuxième mi-temps en particulier, la performance a été incroyable. Nous étions calmes et déterminés en même temps. Nous n’avons jamais paniqué. Nous avons toujours cru que nous pouvions gagner Nous avons fait preuve de beaucoup de sang-froid dans la surface de réparation, mais le ballon n’est pas rentré.

“C’est génial et nous méritons notre place à cause de la façon dont nous jouons. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire beaucoup mieux.” – Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’adressant à Sky Sports

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Arsenal: Rétablit une avance de 5 points sur Manchester City au classement de la Premier League ; 63 % de chances de gagner la Premier League selon l’indice de puissance du football de FiveThirtyEight

Arsenal: 50 points en 19 matchs PL sont le 5e plus marqué par un club à ce stade d’une saison de Premier League

Arsenal: Prolonge la séquence sans défaite du PL à 13 matchs (11-0-2 WLD), sa plus longue séquence sans défaite en Premier League depuis 14, d’août à décembre. 2018

Eddie Nketiah : Sept buts lors des sept dernières apparitions dans toutes les compétitions après avoir marqué deux buts lors de ses 18 premiers matchs cette saison

Marcus Rashford : Neuf buts en neuf matchs toutes compétitions confondues depuis le redémarrage post-WC; c’est plus qu’il n’a marqué en 19 matchs avant la Coupe du monde (8) pour Manchester United cette saison ; Les 9 buts de Rashford après le redémarrage dans toutes les compétitions sont les plus importants parmi les joueurs des 5 meilleures ligues européennes

Bukayo Saka : A marqué dans 3 matchs consécutifs de Premier League contre Man United, rejoint les légendes d’Arsenal Freddie Ljungberg (1998-2000) et Thierry Henry (2000-01) en tant que seuls joueurs d’Arsenal à marquer dans 3 matchs PL consécutifs contre Man United.

Suivant

Arsenal: Cela ne devient pas plus facile pour les Gunners après la victoire acharnée de dimanche. Ils doivent d’abord faire face à un voyage à Manchester City vendredi pour un affrontement au quatrième tour de la FA Cup, suivi d’Everton en difficulté le 4 février en Premier League.

Manchester United : Grâce aux progrès de United dans la Coupe Carabao, ils font face à une quinzaine de matchs bien remplie dans plusieurs compétitions. Après une visite mercredi à Nottingham Forest (demi-finale aller de la Coupe Carabao), ils accueillent Reading (FA Cup, quatrième tour) le 28 janvier avant le match retour de leur demi-finale avec Forest le 1er février. De là, juste un couple de jours de repos avant leur prochain affrontement en championnat, un match à domicile contre Crystal Palace, le 4 février. C’est épuisant de taper, et encore moins de jouer.