Arsenal a appris de l’embarras de Tottenham

Mikel Arteta pense que son équipe d’Arsenal est mieux équipée pour gérer l’émotion d’un derby du nord de Londres que lorsqu’elle a subi une défaite 3-0 à Tottenham Hotspur en mai.

Les Gunners accueillent leurs rivaux Spurs à l’Emirates Stadium samedi midi dans le but de prolonger leur séjour au sommet de la Premier League – près de cinq mois après qu’une défaite dommageable a aidé l’équipe d’Antonio Conte à les qualifier pour la Ligue des champions.

“L’équipe a-t-elle appris de cette défaite contre Tottenham? Oui”, a déclaré Arteta. “C’est un contexte différent. Nous allons également à ce match avec de nombreuses circonstances différentes en termes de joueurs que nous avions disponibles et non disponibles pour jouer à ce match. Que s’est-il passé là-dedans. Vous prenez les leçons, vous en apprenez et vous bougez sur.”

Rob Holding a été expulsé comme un doublé par Harry Kane et Son Heung MinLe but de Tottenham en seconde mi-temps a permis à Tottenham de remporter une victoire facile, après quoi le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale a admis que l’occasion avait affecté ses coéquipiers.

“Je pense que les émotions de tout le monde ont [carried away]…, en particulier ce qui roulait dessus, en particulier pour une équipe qui ne l’avait jamais fait auparavant, je pense que c’est là que nous nous sommes décrochés “, a déclaré Ramsdale au documentaire” Tout ou Rien “d’Amazon.

Arsenal a depuis signé cinq nouveaux joueurs, dont Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, tous deux vainqueurs de plusieurs trophées à Manchester City, et ont fait preuve d’une plus grande détermination en remportant six de leurs sept premiers matches cette saison.

Arteta était furieux contre l’arbitre Paul Tierney après le match de mai, affirmant que le match avait été “détruit” par ses décisions, mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait voir des officiels ce week-end – avec Anthony Taylor en ligne pour prendre en charge – les Gunners patron a dit: “Laissez-le faire son travail. C’est tout.”