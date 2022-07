Arsenal 6 – 0 Séville

Gabriel Jesus a marqué son premier match à domicile d’Arsenal avec un triplé alors que les Gunners ont terminé la pré-saison avec une raclée 6-0 de Séville pour soulever la Coupe Emirates.

Quatre buts rapides ont mis les Gunners en contrôle de vitesse dans les 19 premières minutes du match, Bukayo Saka et Jesus en attrapant deux chacun.

La signature de 45 millions de livres sterling a dû attendre jusqu’à 12 minutes pour terminer son tour du chapeau, renvoyant un ballon perdu alors que Séville tentait de défendre un corner. Un sixième tard est venu lorsque Gabriel Martinelli a lancé Eddie Nketiah pour un tap-in après une contre-attaque rapide.

Le résultat signifie que l’équipe de Mikel Arteta a maintenu son record de 100% de matches amicaux joués devant la foule cette pré-saison, avant leur match d’ouverture de Premier League contre Crystal Palace la semaine prochaine, en direct sur Sky Sports. Football du vendredi soir.

Arsenal a rendu hommage à l’ancien attaquant des Gunners et de Séville Jose Antonio Reyes – décédé il y a trois ans – lors de cette finale amicale et c’est lors de leurs applaudissements à la neuvième minute pour l’Espagnol qu’ils ont ouvert le score.

Martin Odegaard a coupé Saka à droite de la surface de réparation et l’international anglais a été abattu par Karim Rekik pour un penalty clair. Saka a converti le coup de pied, suggérant que son rôle de tireur de penalty de premier choix d’Arsenal après le départ d’Alexandre Lacazette est maintenant cimenté.

Le nouveau capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, célèbre avec Bukayo Saka contre Séville





Trois minutes plus tard, il était deux. La passe transversale de Ben White a trouvé Jesus sur la ligne de touche gauche. La signature de 45 millions de livres sterling a alimenté Granit Xhaka dans la région avant de se précipiter sur le centre dégagé du milieu de terrain pour marquer son premier but à l’Emirates Stadium.

Xhaka a joué un autre rôle dans le deuxième but de Jesus, jouant un coup franc rapide à Gabriel Martinelli sur la gauche. L’ailier a trouvé son homonyme dans la surface pour marquer une autre finition sur le tronçon, avec le Brésilien complètement banalisé.

Et pire, la défense de Séville a amené le quatrième d’Arsenal. Le gardien Bono a paniqué sous la pression des trois premiers d’Arsenal et a envoyé le ballon directement à Saka qui a terminé avec son pied droit plus faible.

Gabriel Jesus célèbre le but d’Arsenal contre Séville





Les Gunners auraient pu en faire plus avant la mi-temps, avec Martinelli, Xhaka et Thomas Partey repoussant des occasions nettes. De l’autre côté, les défenseurs William Saliba et Oleksandr Zinchenko – qui faisaient leurs débuts à domicile pour Arsenal – étaient relativement sereins.

Après la pause, Odegaard s’est rapproché à quelques reprises – tandis que Xhaka a frappé le toit du filet. Mais les célébrations appartenaient à Jésus alors qu’il terminait la victoire en terminant pour la première fois à bout portant car l’équipe espagnole ne pouvait pas dégager ses lignes d’un coup franc.

Alors que Séville tentait de réclamer une grève de consolation, Arsenal a frappé ses adversaires pour un sixième. Xhaka a sorti Martinelli sur la contre-attaque, le Brésilien désintéressé Nketiah pour la plus simple des finitions.

Les joueurs d’Arsenal célèbrent après que Gabriel Jesus ait mis les Gunners 3-0 contre Séville





Analyse : Jésus, le joyau pour diriger un quatuor passionnant

Le journaliste de football de Sky Sports, Sam Blitz, à l’Emirates Stadium :

Lors de son premier match pour Arsenal dans la capitale britannique, Gabriel Jesus a fonctionné en mode “bus londonien” lorsqu’il s’agissait de marquer.

Vous attendez 13 minutes pour votre première vraie chance du match, puis deux buts arrivent d’un coup. Le but du triplé à un peu plus de dix minutes de la fin était un bonus supplémentaire.

Gabriel Jesus célèbre après avoir réussi son tour du chapeau





Cela fait six buts en cinq matches de pré-saison depuis le transfert de 45 millions de livres sterling de Manchester City et il ne peut y avoir personne au club qui ne soit pas excité à l’idée du nombre qu’il peut marquer lorsque la saison régulière commence vendredi.

Mais Jésus est plus qu’un buteur naturel dans cette équipe. Dans les cinq premières minutes, l’attaquant brésilien était agacé que les attaquants d’Arsenal ne le rejoignent pas dans la presse contre la défense de Séville.

Alors que les trois autres joueurs de la ligne de front des Gunners – Martin Odegaard, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli – ont suivi ses instructions, la partie espagnole s’est tout simplement effondrée.

Jésus a réussi son tour du chapeau d’un coin





Séville a eu du mal à mettre un pied pendant cette première mi-temps et leur frustration a été résumée par ce quatrième but où le gardien Bono a joué le ballon à Saka pour taper à la maison.

Quand Arsenal a appuyé efficacement et a récupéré le ballon, les quatre premiers étaient impossibles à gérer, à suivre et à suivre. Jésus échangerait des rôles avec Martinelli – ce dernier changeant également d’aile avec Saka.

Pendant ce temps, il y a encore plus de puissance de feu dans cette attaque d’Arsenal. Emile Smith Rowe et Fabio Vieira doivent encore revenir de blessures, tandis qu’Eddie Nketiah et Nicolas Pepe ont montré en de brefs passages qu’ils pouvaient avoir un impact sur les matchs depuis le banc.

Arsenal est imprévisible dans son positionnement, mais ce qui peut être prévu, c’est que Jésus ait la présence au banc des pénalités que les Gunners ont manquée pendant des années. Les trois buts de Jésus sont venus via les finitions à bout portant du braconnier.

Crystal Palace, tu es le prochain sur la liste de Jésus.

Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?

Les Gunners de Mikel Arteta commencent leur saison de Premier League par un voyage à Crystal Palace, en direct sur Sky Sports Premier League avec un coup d’envoi à 20h.

Arsenal a un début de saison favorable, avec ses cinq premiers matchs les voyant accueillir Leicester, Aston Villa et Fulham, ainsi qu’un voyage à Bournemouth.