Arsenal 4-0 PSV Eindhoven : Bukayo Saka et Gabriel Jesus parmi les buts d’un retour parfait en Ligue des champions | Actualités footballistiques

Arsenal a marqué son retour en Ligue des champions avec style en battant le PSV Eindhoven 4-0 à l’Emirates Stadium.

L’équipe de Mikel Arteta a réalisé une performance parfaite après six ans d’absence de la première coupe d’Europe pour se diriger vers le derby du nord de Londres contre Tottenham ce dimanche, en direct. Sports aériensen pleine forme.

Bukayo Saka a donné l’avantage aux hôtes dès la huitième minute avec une frappe à bout portant, puis Leandro Trossard a tiré depuis le bord de la surface.

Gabriel Jesus a raté plusieurs occasions en première mi-temps mais a finalement ajouté la troisième avant la pause, puis Martin Odegaard a conclu une superbe prestation avec une frappe imparable depuis le bord de la surface en seconde période.

Notes des joueurs : Arsenal: Raya (7), White (7), Saliba (7), Gabriel (7), Zinchenko (7), Odegaard (8), Rice (7), Havertz (6), Saka (8), Gabriel Jesus (8) , Trossard (7). Sous-marins : Nelson (6), Tomiyasu (6), Smith Rowe (6), Vieira (6), Jorginho (6). PSV Eindhoven : Benitez (4), Teze (5), Bella-Kotchap (4), Boscagli (4), Dest (5), Schouten (5), Veerman (5), Bakayoko (6), Saibari (5), Lang (6 ), De Jong (6). Sous-marins : Lozano (6), Tillman (6), Ramalho (6), Vertessen (6), Pepi (n/a) Joueur du match : Martin Odegaard

Comment Arsenal a époustouflé le PSV

Gary Cotterill revient sur la victoire convaincante d’Arsenal 4-0 contre le PSV alors que la Ligue des Champions revient aux Emirats pour la première fois en six ans



Saka a commencé la déroute en première mi-temps lorsque le tir d’Odegaard juste à l’intérieur de la surface a été paré dans la trajectoire de l’ailier, qui n’a commis aucune erreur à bout portant.

Actualités de l’équipe : David Raya a conservé sa place dans le but d’Arsenal devant Aaron Ramsdale. Kai Havertz a remplacé Fabio Vieira au milieu de terrain tandis que Leandro Trossard a remplacé Gabriel Martinelli, blessé.

Gabriel Jesus était le troisième changement depuis la victoire 1-0 d’Arsenal sur Everton alors qu’il commençait devant à la place d’Eddie Nketiah.

L’ancien arrière gauche de Crystal Palace, Patrick van Aanholt, était sur le banc du PSV tandis qu’Armel Bella-Kotchap, prêté par Southampton, était titulaire.

Jesus aurait dû avoir ses premiers instants plus tard, ne parvenant pas à se connecter avec un centre bas depuis l’intérieur de la surface de réparation, mais il a joué un rôle clé dans le second. L’attaquant a fait irruption au milieu du terrain avant de passer à Saka, qui s’est adressé à Trossard pour qu’il tire dans le coin inférieur droit depuis le bord de la surface.

Tim Sherwood réagit alors que Gabriel Jesus oppose les trois Gunners au PSV aux Emirats



Arsenal ronronnait et a vu Kai Havertz tirer hors cible, Walter Benitez arrêter deux fois sur deux efforts de Jésus et Gabriel tête large sur un corner, le tout en l’espace de quatre minutes.

Le PSV représentait une menace offensive avec l’ailier Johan Bakayoko tirant loin du bord de la surface, mais ce sont Arsenal et Jesus qui trouvèrent à nouveau le filet. Trossard a centré pour l’international brésilien et il a impitoyablement envoyé le ballon dans le coin supérieur gauche.





Image:

Martin Odegaard célèbre l’ajout d’un quatrième pour Arsenal



Emile Smith Rowe a fait sa première apparition de la saison en tant que remplaçant en seconde période, ce qui a une fois de plus soulevé la foule d’Arsenal et en moins de deux minutes, il a été impliqué alors qu’Odegaard tirait fort et bas dans le coin inférieur gauche à 25 mètres.

Arteta : C’était une belle nuit !

Mikel Arteta a décrit la victoire 4-0 d’Arsenal contre le PSV comme « une belle soirée » et a estimé que ses joueurs étaient exceptionnels dans les deux cases, mais pense qu’ils peuvent encore améliorer cette performance.



Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta : « C’était une belle soirée. Après si longtemps, nous devions produire la bonne performance pour essayer de gagner le match.

« C’était génial de voir l’ambiance, la musique de la Ligue des Champions. C’était un peu émouvant avant. Nous avons montré dans les deux loges que nous étions exceptionnels et c’était la différence.

« J’étais vraiment enthousiasmé par [the game]. Je ne le montre pas trop. Cela fait partie du voyage, cela a commencé l’année dernière. Nous avons gagné le droit de participer à cette compétition, c’est là que nous devons être en tant que club et maintenant nous avons la responsabilité de produire pour rester à ce niveau.

« De box en box, il y avait des choses que nous aurions dû faire beaucoup mieux. Mais en même temps jouer comme ils jouent à certains moments et marquer quatre buts en Ligue des Champions contre une équipe qui n’a pas perdu un match, cela leur fait honneur. »

Opta Stats – La course torride du PSV en CL continue

Arsenal a débuté sa campagne en UEFA Champions League avec une victoire en MD1 pour la première fois depuis 2013-14 (2-1 contre Marseille), alors qu’il s’agissait de sa plus grande victoire en match d’ouverture dans la compétition depuis 2010-11 (6-0 contre le Sporting). Braga).

Avec Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Martin Ødegaard, Arsenal n’est devenu que la septième équipe à voir jusqu’à quatre joueurs différents marquer lors de ses débuts en UEFA Champions League pour le club dans le même match, et la première depuis RB Salzbourg contre Genk en Septembre 2019 (Ulmer, Hee-chan, Haaland, Szoboszlai).

Le PSV reste sans victoire lors de ses 15 derniers matches d’UEFA Champions League (6 nuls, 9 défaites) depuis une victoire 2-1 à domicile contre le CSKA Moscou en décembre 2015, et est également sans victoire lors de 14 matches à l’extérieur dans la compétition (4 nuls, 10 défaites) depuis une victoire 1-0. au CSKA Moscou en novembre 2007.

Arsenal a marqué trois buts en première mi-temps lors d’un seul match d’UEFA Champions League pour la première fois depuis décembre 2014 contre Galatasaray.

Et après?

Arsenal accueillir ses rivaux du nord de Londres Tottenham sur Super dimanchevivre de Sports aériens. Coup d’envoi à 14h. Leur prochain match du Groupe B de la Ligue des Champions aura lieu à Lentille le mardi 4 octobre à 20h.

PSV voyager à Ville d’Almere en Eredivisie samedi avec coup d’envoi à 17h30 (BST). Ils accueilleront Séville lors de leur prochain match de Ligue des Champions le 4 octobre à 20h.